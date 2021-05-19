MeSES представит прогноз развития эпидемии в Чехии в середине июня

Междисциплинарная группа по эпидемическим ситуациям (MeSES), с которой Министерство здравоохранения прекратило сотрудничество 18 мая, намерена к середине июня опубликовать среднесрочный прогноз развития эпидемии коронавируса. Эксперты также представят свой взгляд на защиту общества от аналогичных крупномасштабных рисков для здоровья в будущем.

Группа MeSES продолжит свою независимую деятельность и будет разрабатывать модели, связанные с возможными рисками и развитием эпидемии. Эксперты в целом считают правильными действия правительства по постепенному снятию ограничений, хотя, по мнению группы, без внимательной оценки ситуации не обойтись.

«В первой половине июня мы намерены опубликовать экспертное заключение о возможном развитии эпидемии в среднесрочной перспективе», — говорится в заявлении MeSES. Группа осознает, что ее роль временная и что ее деятельность прекратится после окончания эпидемии.

Во вторник Ассоциация регионов договорилась с группой MeSES о дальнейшем сотрудничестве. «Я ценю их опыт и работу. Если в Минздраве считают, что им больше не нужны консультации с этой группой, то губернаторы с радостью воспользуются этим», — сообщил в Твиттере руководитель Ассоциации регионов и губернатор Южной Чехии Мартин Куба.

MeSES была создана в середине марта этого года в качестве экспертно-консультативного органа при Министерстве здравоохранения в связи со стремительным распространением нового типа коронавируса. Помимо эпидемиологов, в состав группы входят специалисты в области экономики, социологии и права.

Группа MeSES критиковала планы правительства по быстрому снятию ограничений, что не соответствовало ранее принятой стратегии. Во вторник, 18 мая, Министерство здравоохранения Чехии официально объявило о роспуске MeSES.

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Источник: ceskenoviny.cz