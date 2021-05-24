Обзор СМИ Чехии 24.05.21: проблемы пациентских организаций, убытки чешских виноделен и гибкие условия труда для сотрудников компаний

Зачем европейцам цифровой детокс, почему винодельни Чехии не смогли избавиться от запасов вина, что будет с пациентскими организациями в ЧР и какие выгоды получат новые сотрудники Vodafone. Подготовили подборку из чешских СМИ. О чем, кроме эпидемии коронавируса и вакцинации, пишут крупные издания Чехии в понедельник, 24 мая.

Hospodářské noviny

Более миллиона чехов планируют так называемый цифровой детокс. Об этом говорится в новом исследовании консалтинговой компании McKinsey, о котором пишет издание Hospodářské noviny. Таким образом, Чехия следует общеевропейской тенденции. Около 65 миллионов европейцев хотят проводить меньше времени в Интернете после пандемии, поскольку за последний год использование Интернета значительно возросло. Сейчас многие люди учатся онлайн, работают дистанционно и совершают покупки в интернет-магазинах. Появился даже новый термин, который описывает состояние после чрезмерного использования технологий, — Digital Fatigue или «цифровая усталость».

E15

Некоторым действующим пациентским организациям (pacientské organizace), возможно, придется прекратить деятельность. Об этом пишет E15. Поправка, предложенная Верой Адамковой, может означать исчезновение для организаций, представляющих, например, пациентов с аутизмом или болезнью Альцгеймера. В рамках обсуждаемой поправки к государственному страхованию Адамкова предложила, чтобы пациентов могли представлять только зарегистрированные ассоциации (zapsané spolky), при этом в ведении этих организаций должны участвовать сами пациенты. Большинство пациентских организаций в Чешской Республике уже работают в таком формате. Но в настоящее время четырнадцать из них имеют другую юридическую форму. Раньше это не имело значения, и каждая организация могла получить финансовую поддержку от государства.

Právo

Маленькие винодельни жалуются на избыток непроданного вина. Об этом пишет Právo. По данным издания, меры против коронавируса затронули в основном мелких виноградарей. Напротив, у крупных винных компаний, поставляющих вино в супермаркеты, продажи выросли. Это связано с запретом на проведение массовых мероприятий — в прошлом году не проводились традиционные туристические фестивали вина.

Deník N

Издание Deník N пишет о проблемах, с которыми сталкиваются дети из-за чрезмерной увлеченности социальными сетями. Пандемия лишила школьников социального взаимодействия со сверстниками, поэтому некоторые из них жаловались на то, что чувствуют себя одинокими. Другие — слишком погрузились в виртуальный мир и стали зависимыми от постоянного скроллинга ленты. Новый проект социолога Каролины Пресовой под названием Replug.me создан, чтобы помочь детям и взрослым выработать правильные цифровые привычки и выстроить здоровые отношения с технологиями.

Forbes

Оператор Vodafone теперь позволит всем сотрудникам работать неполный рабочий день, пишет Forbes. Каждая открытая вакансия, от консультантов в магазинах до менеджеров в высшем руководстве компании, предусматривает возможность выбрать формат частичной занятости. Таким образом, компания хочет привлечь родителей, которые должны заботиться о маленьких детях, инвалидов, студентов или специалистов, которые предпочитают работать над несколькими проектами одновременно. Объявления о «гибких» вакансиях привлекают на 30 процентов больше соискателей.