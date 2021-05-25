Рената Келлнерова стала самым богатым человеком в Чехии

Рената Келлнерова, вдова Петра Келлнера, стала конечным бенефициаром PPF. Об этом свидетельствует отчет, который финансовая группа PPF предоставила Чешскому национальному банку (ČNB). Теперь Рената Келлнерова занимает первое место в рейтинге самых богатых жителей Чехии.

Фото: The Kellner Family Foundation

Основатель финансовой группы PPF, миллиардер Петр Келлнер трагически погиб в конце марте этого года.

Активы Келлнера оценивались в 300 миллиардов крон. Келлнер был почти стопроцентным владельцем фонда PPF, через который он контролировал многие компании, работающие в основном в финансовом и коммуникационном секторах.

В 1997 году Келлнер основал компанию Home Credit, которая специализируется на потребительских кредитах, покупках товаров в рассрочку и кредитных картах. Помимо Чехии, компания также работает в России, Китае, Словакии, во Вьетнаме и в Республике Филиппины, а с 2015 года — в США.

PPF также владеет примерно 80% акций O2 Czech Republic, 100% акций CETIN, контролирует Air Bank и в ближайшее время приобретет контрольный пакет акций конкурирующего банка Moneta Money Bank.

Источник: novinky.cz