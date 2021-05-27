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ЦБ Чехии подсчитал, на сколько завышены цены на квартиры в республике

ЦБ Чехии подсчитал, на сколько завышены цены на квартиры в республике

420on.cz 609
​Чешский национальный банк подсчитал, что цены на квартиры в Чехии в некоторых населенных пунктах завышены примерно на 25%. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ČNB.
ЦБ Чехии подсчитал, на сколько завышены цены на квартиры в республике

Стоимость недвижимости росла быстрыми темпами в прошлом году и в первые месяцы этого года, несмотря на пандемию. По оценкам ČNB, цены на квартиры в Чешской Республике завышены в среднем на 18%, а в отдельных населенных пунктах с высокой долей инвестиционных квартир — и на 25%.

В отчете банка говорится, что значительным источником системного риска в экономике является регулярное повторение ситуации, когда одновременно растет объем кредитов на покупку жилой недвижимости и цены на нее. По сравнению с 2013 годом цены на недвижимость в Чехии выросли примерно на 70%.

«Таким образом, растущая концентрация кредитов, связанных с финансированием недвижимости, является одним из структурных рисков для внутреннего банковского сектора. Доля ипотеки в общем объеме кредитов частному нефинансовому сектору близка к половине, по сравнению с другими странами ЕС эта концентрация выше среднего», — отметили в ČNB.

В ближайшее время вступит в силу закон, согласно которому Чешский национальный банк будет определять условия выдачи ипотечных кредитов. Сейчас ČNB может только давать рекомендации чешским банкам.

ČNB использует в своих рекомендациях индикаторы, отслеживающие соотношение суммы ипотеки к стоимости обеспечения (индикатор LTV), отношение дохода заявителя к общей сумме долга (индикатор DTI) и суммы погашения (индикатор DSTI). 

27 мая Центральный банк объявил, что оставил неизменным показатель LTV — сумма ипотечного кредита не может превышать 90% от стоимости недвижимости. Менять другие параметры выдачи кредитов или ужесточать условия ипотеки главный банк Чехии пока не планирует.

«Даже в условиях ослабления кредитных стандартов и продолжающегося завышения цен на жилье правила выдачи ипотеки пока можно оставить без изменений. Превышение лимита LTV или предоставление кредитов с высокими значениями DTI и DSTI касается только нескольких финансовых учреждений», — сказал управляющий ČNB Иржи Руснок.

Источник: novinky.cz

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Темы
ипотеки Чехия кредитование банки покупка недвижимости коронавирус
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