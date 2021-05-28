Предприниматели в Чехии получат пособия по уходу за детьми во время covid-19

​Индивидуальные предприниматели, которые из-за правительственных мер оставались дома с детьми, с 31 мая смогут подавать заявления на выплату компенсаций за апрель и май. Прием заявок продлится до 30 июня. Размер выплат, как и раньше, составит 400 крон за каждый календарный день и будет охватывать период с 6 апреля по 16 мая.

На выплату компенсаций в бюджете предусмотрено 260 миллионов крон. При необходимости эта сумма будет увеличена, сообщает министерство промышленности и торговли.

Помощь предназначена для самозанятых лиц, которым пришлось приостановить свой бизнес из-за закрытия школ и других социальных учреждений. Пособие выплачивается родителям, если возраст детей не превышает 10 лет. Каждый предприниматель может подать только одно заявление за определенный период. Если же он хочет получить пособие за двоих и более детей, он должен указать это в заявлении.

В период обучения по системе ротации компенсации выплачиваются только за те дни, когда ребенок учился дистанционно (включая выходные дни на этой неделе). Пособие за детей не может выплачиваться одновременно с бонусами, которые положены предпринимателям в рамках программ Минфина.

Заполнить заявление на выплату компенсаций предприниматели могут на сайте. Заявление также можно направить по почте.

Из-за второй волны коронавируса с 14 октября 2020 года чешские школы перешли на дистанционное обучение. В связи с тяжелой эпидемической ситуацией 1 марта этого года правительство приняло решение полностью закрыть детские сады, начальные школы и вузы в стране. Очное обучение стало постепенно возобновляться с 12 апреля.

Источник: ceskenoviny.cz