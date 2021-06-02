Летом авиакомпании возобновят регулярные рейсы из Чехии по 77 направлениям

Авиакомпания Smartwings в июне возобновит полеты из Чехии еще в 27 пунктов назначения, прежде всего в страны для отдыха на море. ČSA увеличит количество рейсов по трем направлениям.

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В течение летнего сезона, который продлится до октября, из чешских аэропортов авиакомпании планируют совершать регулярные рейсы в 77 пунктов назначения. Об этом сообщила группа Smartwings, в которую входят оба перевозчика.

В июне Smartwings возобновит полеты в Грецию, Италию, Испанию, Болгарию, Хорватию, Албанию, Черногорию, Турцию, Марокко и Кипр. С 1 июня Smartwings открыли регулярные рейсы на греческий остров Закинф и в болгарскую Варну. Со среды перевозчик возобновит полеты в Ольбию на Сардинии, с четверга — в Кафалонию, Салоники, Кальяри на Сардинии и Дубровник. С 4 июня авиакомпания начнет полеты в Карпатос в Греции, днем ​​позже — в Бургас. В июне чартерные рейсы также будут выполняться по другим направлениям — в Египет, Тунис и ОАЭ.

ČSA с 12 июня возобновит полеты на Мальту, , с 17 июня — в Амстердам и с 19 июня — в Кефлавик (Исландия). В настоящее время Чешские авиалинии выполняют регулярные рейсы в Париж, Стокгольм, Киев и Москву.

Smartwings оказались в сложной экономической ситуации из-за кризиса, вызванного эпидемией коронавируса. Компания получила кредит в четырех банках на общую сумму два миллиарда крон. В общей сложности финансирование перевозчика превысит семь миллиардов крон, дополнительные деньги должны предоставить чешские акционеры и лизинговые компании. Долги Smartwings сейчас составляют около 6,6 миллиарда крон. ČSA, дочерняя компания Smartwings, не смогла воспользоваться ссудой. Сейчас ČSA находится в процессе банкротства, который был инициирован самой компанией и уже рассматривается в суде. Долг перевозчика составляет около 1,8 миллиарда крон, из которых 1 миллиард крон — это неоплаченные пассажирские билеты, а остальную часть ČSA должна компаниям-поставщикам. В конце февраля компания подала в суд ходатайство о реорганизации с целью спасения компании.

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Источник echo24.cz



