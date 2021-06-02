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Чешский Vodafone полностью изменил тарифы

Чешский Vodafone полностью изменил тарифы

420on 119
Vodafone полностью поменял тарифную сетку. Теперь все основные тарифы имеют безлимитный трафик, отличие лишь в скорости. Все планы предоставляются без обязательств.
Чешский Vodafone полностью изменил тарифы

Одной из первых статей расходов, удивляющей иммигрантов, обычно становится тарифных план от одного из трёх операторов: T-Mobile, О2 или Vodafone. Стандартный тариф с ограниченным количеством трафика обычно обходится в 800 крон, в то время как в странах СНГ безлимитные тарифные планы значительно дешевле.

В 2019 году Vodafone представил полностью безлимитные тарифы. Сперва только в рамках семейных тарифов, запуск для физических лиц состоялся лишь через полгода. Однако пользоваться им могли лишь те, кто провел себе соответствующее кабельное соединение.

Цены на безлимитные тарифы начинались от 799 крон при условии наличия кабельного интернета от оператора Vodafone. Фактически, потребитель платил 1198 крон в месяц. Этот базовый тариф был ограничен скоростью 10 Мбит/с. Если клиент хотел максимальную скорость, он должен был выбрать тариф за 1799 крон (с уже активным кабельным соединением за 1599 крон).

Однако недавно оператор добавил безлимитный трафик ко всем основным тарифам с максимальной скоростью передачи.  

 

Три тарифа с безлимитным трафиком и три с пакетами

Тариф RED Basic имеет ту же цену, что и самый дешевый тариф Unlimited Basic (который сейчас заявлен только на лето). Он стоит 599 чешских крон и имеет 4 ГБ данных, а также неограниченное количество звонков и смс. В этом случае скорость передачи неограничена, у Unlimited Basic она составляет всего 2 Мбит / с.

Два самых дешевых тарифа имеют 1 ГБ данных и 130 или 250 минут разговоров. Смс всегда оплачивается отдельно. Цена 299 или 399 крон в месяц.

Базовый перманентный тариф с безлимитным трафиком называется Unlimited Super, стоит 799 крон и имеет неограниченное количество данных, звонков и смс. Ограничение скорости передачи – 10 Мбит / с.

За те же деньги Vodafone ранее предлагал тариф с пакетом данных на 15 ГБ, но приходилось активировать две трети пакета в приложении каждый месяц. В новом тарифе ограничена скорость. Да, ее достаточно для большинства клиентов, но о 5G придётся забыть.

Следующий тариф полностью безлимитный. Он называется Unlimited Premium 5G и имеет неограниченное количество данных без ограничения скорости, неограниченное количество звонков и SMS, а также 1000 минут за границей.  

Третий тариф называется Red Basic и стоит 599 крон. Это самый дешевый внутренний тариф с безлимитным трафиком на рынке. У него есть две загвоздки.  Первая заключается в ограниченном сроке действия. Приобрести его можно будет с 4 июня, и покупатель его не лишится, если, конечно, не отменит целенаправленно. Предложение ограничено на летние месяцы. Однако оператор пока не указал конкретно, на какие даты распространяется понятие «лето».

И еще одна проблема: в тарифе ограничена скорость до 2 Мбит/с. Этого достаточно для стандартного использования интернета, но для некоторых приложений такой скорости едва ли хватит. Если вы хотите смотреть видео или ТВ на своем телефоне, вам придется доплатить за тариф Neomezený Super.

Конкурирующие операторы предлагают тарифы с безлимитным трафиком за 1075 крон в T-Mobile и 1099 крон в O2. Однако и они ограничивают скорость: у T-Mobile только первые 20 ГБ на полной скорости, затем 3 Мбит/с, а O2 ограничивает скорость до 5 Мбит/с.

 

 

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Источник: iDNES.cz

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Темы
Vodafone Чехия мобильная связь интернет
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