Журнал Forbes назвал самых влиятельных женщин Чехии

По версии журнала Forbes, самой влиятельной женщиной в Чешской Республике является министр финансов Алена Шиллерова. Она возглавила рейтинг впервые в 2020 году. Второе место в рейтинге занимает чешский еврокомиссар Вера Йоурова, третье — пражский верховный прокурор Ленка Брадачова.

Фото: vlada.cz

На четвертой строчке рейтинга Forbes находится Рената Келлнерова — вдова трагически погибшего владельца группы PPF Петра Келлнера. Активы Келлнера оценивались в 300 миллиардов крон. После смерти бизнесмена Рената Келлнерова стала конечным бенефициаром PPF и сейчас занимает первое место в рейтинге самых богатых жителей Чехии.

«Если мы также измерим влияние того, сколько людей напрямую затронуты ее решениями, нет более влиятельной чешки, чем Алена Шиллерова», — сказал Петр Шимунек, главный редактор Forbes. По его словам, ни одна женщина в Чехии в настоящее время не управляет таким количество денег. «В период эпидемии коронавируса и последствий кризиса она еще больше усилила свое влияние на различные отрасли и события в Чешской Республике», — добавил он.

Forbes публикует рейтинг самых влиятельных женщин Чехии в десятый раз, и в этом году он состоит из 150 имен женщин из различных областей: от общественной сферы и политики до бизнеса и некоммерческого сектора.

«В разделе политики и государственного управления мы оцениваем должности участников рейтинга и их реальные полномочия, а также объем финансовых средств, о расходовании которых могут напрямую принимать решение эти женщины», — добавил Петр Шимунек.

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Источник: ceskenoviny.cz