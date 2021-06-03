Опрос: четверть компаний в Чехии планируют повышать зарплаты сотрудникам в 2021 году

Четверть компаний в Чехии сообщают о повышении заработной платы для всех сотрудников до 5%, еще 7% работодателей решили увеличить выплаты до 10%. Треть работодателей не планирует вносить изменений в систему вознаграждений, почти столько же компаний готовы обсуждать прибавки в индивидуальном порядке. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного кадровым агентством Hays на рубеже марта и апреля среди 300 работодателей.

Об увольнении работников в период пандемии сообщили 29% опрошенных руководителей. Чаще всего под сокращение попадали административные (26%) или производственные сотрудники (19%). Меньше всего эта проблема коснулась специалистов из финансовых отделов (менее 1%), а также сотрудников научно-исследовательских и опытно-конструкторских бюро (1%).

Коронавирусный кризис сильно ударил по молодым людям — они работали в секторах, серьезно пострадавших во время пандемии, или на временных должностях. В результате уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 16 до 24 лет вырос во всех регионах Чехии.

Женщины по сравнению с мужчинами теряли работу чаще. По статистике в основном женщины занимаются административной работой или трудятся в сфере розничной торговли, гостиничного бизнеса и туризма. Эти области столкнулись с серьезными проблемами из-за ограничений по covid-19.

Многие профессионалы в период пандемии стали работать удаленно. Опросы показывают, что в Европе до 50% сотрудников фирм работали из дома во время первой волны кризиса во втором квартале 2020 года. В 2019 году таких людей было только 5%. В Чехии сейчас удаленно трудятся около 37% жителей, в 2019 году — всего 4%.

Ожидается, что эта тенденция продолжится. По данным опроса, 19% чехов хотели бы работать из дома хотя бы один день в неделю. Половина специалистов надеются на хоум-офис 2-3 дня в неделю. Крупные компании рассматривают возможность введения «гибридного» формата работы для сотрудников — три дня в офисе, два дня дома или наоборот.

Источник: ceskenoviny.cz