В мае уровень безработицы в Чехии снизился

В апреле уровень безработицы в Чехии составлял 4,1%, однако в прошлом месяце этот показатель снизился до 3,9%. Об этом заявила в Twitter министр труда и социальных дел Яна Малачова.

Фото: uradprace.cz

По сравнению с маем 2020 года безработица в стране несколько выросла (на 0,3%). В мае этого года количество вакансий на бирже труда уменьшилось примерно на 12 100 штук по сравнению с апрелем — до 285 822.

«Эти цифры подтверждают, что мы правильно сделали, отменив программу Antivirus (за исключением выплат за карантин). Экономика открывается, и предприятия теперь смогут работать без этой «инъекции», — считает Малачова.

Основной целью программы Antivirus было предотвращение увольнения сотрудников чешских компаний. Государство компенсировало выплату заработной платы сотрудникам предприятий, которые вынуждены были прекратить работу из-за эпидемии коронавируса и правительственных ограничений. Эти выплаты были прекращены в конце мая. В июне компании, участвующие в программе Antivirus, смогут получать компенсации только за работников, находящихся на карантине.

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Источник: ceskenoviny.cz