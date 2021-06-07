Министр труда Чехии хочет увеличить минимальную зарплату в стране

Министр труда Яна Малачова предложит повысить минимальную заработную плату с января 2022 года с нынешних 15 200 до 18 000 крон. Об этом заявил на пресс-конференции глава партии ČSSD и вице-премьер Чехии Ян Гамачек.

Фото: vlada.cz

К существенному повышению минимальной заработной платы призывают профсоюзы. С другой стороны, работодатели выступают за умеренный рост зарплаты, максимум — на несколько сотен крон. Предприниматели считают, что уровень минимальной зарплаты должен расти точно так же, как и средний заработок. Кроме того, следует учитывать текущую экономическую ситуацию и последствия кризиса из-за эпидемии коронавируса. Если минимальная заработная плата увеличится на 2800 крон, как планирует Малачова, то рост составит 18%.

Представители партии ČSSD утверждают, что в Словакии и Польше минимальная зарплата больше и растет быстрее. «Если такие страны, как Словакия и Польша, опередят нас, то Чешская Республика останется единственной страной, где останутся сборочные предприятия. И мы можем попрощаться с тем, чтобы догнать Запад», — сказал Гамачек. По словам Малачовой, Чехия не должна конкурировать с двумя соседними государствами в области дешевой рабочей силы. Министр считает, что низкая безработица — это дополнительная возможность увеличить размер минимального заработка. В мае уровень безработицы в Чехии составил 3,9%.

Перед выборами ČSSD предлагает, чтобы минимальный заработок соответствовал половине средней заработной платы в стране (35 285 крон). Аналогичная поправка была подготовлена ​​Минтрудом много лет назад, однако Минтруда не удалось ее принять. По мнению социал-демократов, в 2023 году минимальная оплата труда в Чехии должна составлять 20 тысяч крон.

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день

YouTube – премьера новой рубрики "Инсайт" уже на нашем канале

Источник: ceskenoviny.cz