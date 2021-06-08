Полиция подозревает министра регионального развития Чехии в крупных взятках

По мнению следователей, сотрудники CzechTourism позволяли предпринимателям, которые претендовали на субсидии за спортивные или культурные мероприятия, получить эту финансовую поддержку посредством взяток. О недавних операциях рассказали представители Национального штаба по борьбе с организованной преступностью (NCOZ).
«Еще два физических лица были привлечены к ответственности за взяточничество», — сообщил пресс-секретарь NCOZ Ярослав Ибегей.
В настоящее время обвинения предъявлены двенадцати лицам, в том числе во взяточничестве подозревают бывшего руководителя CzechTourism Алеша Панграца. По словам криминалистов, он контролировал компании (Alapa и Clever), которым тайно перечислялись проценты с контрактов.
Еще один обвиняемый — заместитель мэра Карловых Вар Петр Бурсик. В прошлом, по словам сыщиков, он отправлял деньги компании, контролируемой Панграцом. Речь идет о процентах, полученных за спортивное мероприятие, которое он организовал. «Я не допустил никаких нарушений в этом вопросе», — заявил Бурсик.
Детективы также допрашивают министра регионального развития Клару Досталову, у которой в 2018 году дома был проведен обыск. Они проверяют, не злоупотребила ли министр своими полномочиями при выдаче субсидий компаниям Autodrom Most и Československý motorsport. Однако сама Досталова заявляет, что она не нарушала закон, поэтому это дело ее не интересует.
Полиция хочет завершить допрос свидетелей и обвиняемых в этом месяце, после чего детективы решат, может ли дело быть передано прокурору для составления обвинения.
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Источник: ceskatelevize.cz