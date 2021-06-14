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На зарплаты чиновников в Чехии выделили 250 млрд крон

На зарплаты чиновников в Чехии выделили 250 млрд крон

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В следующем году госаппарат Чехии хочет нанять почти 5 800 новых учителей, полицейских и солдат. Более 200 чиновников ждут сокращения. Это предусмотрено в проекте госбюджета на 2022 год. Расходы на заработную плату примерно полумиллиона бюджетников превысят 250 млрд крон. Министр финансов Алена Шиллерова планирует в ближайшие годы сократить аппарат на 5-10%.
На зарплаты чиновников в Чехии выделили 250 млрд крон

В следующем году в Чехии откроются вакансии для 4235 учителей, 1000 сотрудников правоохранительных органов и 550 военнослужащих.

Дефицит государственного бюджета в этом году составит приблизительно 500 миллиардов крон. В следующем году правительство намерено снизить долг до 390 миллиардов, поэтому одного сокращения офисов будет недостаточно. Помимо снижения сторонних расходов Минфин планирует увеличение некоторых налогов.

Главный экономист BH Securities Штепан Кржечек отметил, что деятельность госапарата не улучшается с приемом большего количества людей. «Поражает ситуация в сфере образования. Из международного сравнения видно, что уровень чешских учеников и студентов падает, хотя над ними работают все больше и больше учителей», – сказал Кржечек, подметив, что проблема не в количестве, а в качестве. «Нам нужны реформы, а не новые сотрудники», – добавил он.

При этом государство продолжает материально поощрять своих чиновников. В прошлом году их зарплаты выросли более чем на 10%. Средняя зарплата государственного служащего до уплаты налогов увеличилась на 2 686 – до 39 747 крон в месяц, согласно итоговому отчету.

В номинальном выражении заработная плата в целом выросла на 4,4%, в государственной сфере – на 7,2%.

"Само по себе повышение уровня заработной платы отражает приоритеты правительства, такие как повышение заработной платы учителей. И это в первую очередь политический вопрос», – говорит глава Государственного бюджетного совета Замразилова.

Она напомнила, что компании, ИП и люди, занятые в частном секторе, часто считают каждую крону в связи с ухудшением экономических условий. «Меньше всего в сложившейся ситуации мне хочется наблюдать обострение противостояния частного и государственного сектора. К сожалению, инертность госуправления в этом отношении слишком велика», – подытожила Замразилова.

 

 

Источник: Е15

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Темы
зарплата Министерство финансов Чехия Чешская крона чиновники бюджет
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