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Премии госслужащих Чехии в несколько раз превысили бонусы медработников

Премии госслужащих Чехии в несколько раз превысили бонусы медработников

420on.cz 326
​Медицинские работники месяцами ждали премий за работу в период эпидемии, их размер составил 75 000 крон. Госчиновники Чехии за прошлый год получили надбавки к зарплате, которые исчисляются сотнями тысяч крон. Самое высокое вознаграждение за 2020 год получил канцлер администрации президента Вратислав Минарж — 800 тысяч крон.
Премии госслужащих Чехии в несколько раз превысили бонусы медработников

Таблицу, где указаны размеры премий чиновников, составили организация Hlídač státu совместно с проектом PlatyÚředníků.cz. «Мы предполагали, что вознаграждение будет ниже и что это будет лишь небольшая часть зарплаты, однако у некоторых министерств ситуация совсем другая», — сказала Ленка Стрялова, аналитик организации Hlídač státu.

В частности, канцлер Вратислав Минарж повысил в прошлом году свою зарплату до почти 2 миллионов крон с дополнительным вознаграждением, превышающим 800 000 крон. Он не захотел комментировать, за что государство платит ему такие деньги. 

«Учитывая, что канцелярия президента республики причисляет телевизионную программу 168 hodin к дезинформационным, мы не будем предоставлять вам информацию в этой форме», — говорится в электронном письме канцлера Чешскому телевидению.

«Чрезвычайные награды были присуждены за активный, высококвалифицированный подход к выполнению нестандартных задач, а также за выполнение трудоемких задач, связанных с программой Президента Республики и организационным обеспечением этого проекта», — написала администрация Пражского града.

Статс-секретарь и заместители  министра юстиции заработали на премиях около 345 тысяч крон, а руководство ведомства — около 200 тысяч крон. Некоторые топ-менеджеры Министерства транспорта получили около 400 тысяч крон в дополнение к зарплате.

Рекордные награды получили и должностные лица государственного предприятия Lesy České republiky. Среди двадцати менеджеров было распределено около 18-ти миллионов крон. Каждый из четырех директоров различных департаментов госкомпании получил более 1,5 миллиона крон, что составляет почти 70% годовой зарплаты. 

«Необходимо понимать, что это действительно большое государственное предприятие, и люди, занимающие эти руководящие должности, будь то генеральный директор или руководители отдельных департаментов, действительно являются топ-менеджерами на службе государства. Государство, если оно хочет сохранить таких способных людей, тоже должно уметь их оценивать. Мы убеждены, что награды оправданы и заслужены», — сказал пресс-секретарь Министерства сельского хозяйства Войтех Били.

Другие должностные лица, получившие большое вознаграждение — это представители Управления по представительству государства в вопросах собственности (ÚZSVM), которое подчиняется Министерству финансов. Вознаграждение некоторых региональных директоров ÚZSVM в прошлом году составило 545 тысяч крон. Это треть их годовой зарплаты. При этом заработная плата топ-менеджеров ÚZSVM выросла в среднем на 46% по сравнению с прошлым годом.

В то время как высокопоставленные государственные чиновники получали вознаграждение в установленные сроки, медицинским работникам приходилось ждать премий несколько месяцев. Кроме того, медики работали в тяжелых условиях в больницах, а чиновники — в режиме home office. Тем не менее, медработники получили всего 75 000 крон в качестве вознаграждения.

«Учитывая, насколько плох государственный бюджет, мне кажется бесстыдным, когда мы сравниваем огромный риск, которому были подвергнуты медицинские работники. И они за целый год эпидемии получают 75 000 крон», — отметил президент Чешской медицинской палаты Милан Кубек.

Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
Пражский град президент зарплата Чехия Медицина и фармацевтика коронавирус работа премия
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