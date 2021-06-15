Прага отказалась от трамваев Tatra T6A5

​Трамваи Tatra T6A5, которые впервые были введены в эксплуатацию почти 26 лет назад, больше не будут использоваться в сети общественного транспорта Праги. Последний раз они отправятся по маршруту № 4 в субботу, 19 июня.

Транспортное предприятие Праги (DPP) сохранит только два трамвая T6A5, которые будут использоваться для туристических маршрутов. Старые вагоны уступят место современным трамваям «Škoda 15Т».

«Для поклонников общественного транспорта мы приготовили символическую прощальную церемонию. Первые два состава Tatra T6A5 были приобретены 24 июня 1995 года. Впервые мы ввели в эксплуатацию трамваи на линии № 4 в ноябре того же года», — сказал технический директор DPP Ян Шуровски.

В субботу с 8 утра до 6 вечера трамваи будут ездить с интервалами в 15 минут по маршруту № 4 (Smíchovské nádraží — Čechovo náměstí). В 18:15 все оставшиеся шесть составов приедут на Smíchovské nádraží, прокатят пассажиров по маршруту Anděl – Arbesovo náměstí – Újezd – Malostranské náměstí – Malostranská – Chotkovy sady – Špejchar, а затем вернутся в депо.

DPP было крупнейшим оператором трамваев Tatra T6A5 в Чешской Республике. В период 1995-1997 гг. компания приобрела в общей сложности 150 вагонов этого типа. До последнего времени в Праге ездили шесть таких составов.

Источник: novinky.cz

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