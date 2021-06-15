Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.45
USD
20.99
RUB
0.29
UAH
0.78
Энциклопедия Карта Погода
01n 22 °C
Прага отказалась от трамваев Tatra T6A5

Прага отказалась от трамваев Tatra T6A5

420on.cz 402
​Трамваи Tatra T6A5, которые впервые были введены в эксплуатацию почти 26 лет назад, больше не будут использоваться в сети общественного транспорта Праги. Последний раз они отправятся по маршруту № 4 в субботу, 19 июня.
Прага отказалась от трамваев Tatra T6A5

Транспортное предприятие Праги (DPP) сохранит только два трамвая T6A5, которые будут использоваться для туристических маршрутов. Старые вагоны уступят место современным трамваям «Škoda 15Т».

«Для поклонников общественного транспорта мы приготовили символическую прощальную церемонию. Первые два состава Tatra T6A5 были приобретены 24 июня 1995 года. Впервые мы ввели в эксплуатацию трамваи на линии № 4 в ноябре того же года», — сказал технический директор DPP Ян Шуровски.

В субботу с 8 утра до 6 вечера трамваи будут ездить с интервалами в 15 минут по маршруту № 4 (Smíchovské nádraží — Čechovo náměstí). В 18:15 все оставшиеся шесть составов приедут на Smíchovské nádraží, прокатят пассажиров по маршруту Anděl – Arbesovo náměstí – Újezd – Malostranské náměstí – Malostranská – Chotkovy sady – Špejchar, а затем вернутся в депо.

DPP было крупнейшим оператором трамваев Tatra T6A5 в Чешской Республике. В период 1995-1997 гг. компания приобрела в общей сложности 150 вагонов этого типа. До последнего времени в Праге ездили шесть таких составов.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • YouTube – избавляемся от русского акцента в чешском
  • YouTube – премьера новой рубрики "Инсайт", как получить ПМЖ в 2021 году
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
трамвай транспорт Чехия
Читайте
по теме 
Туристам в Праге предложат скидки в отелях и бесплатный вход в музеи
01.06.2021 08:52 Общество
Туристам в Праге предложат скидки в отелях и бесплатный вход в музеи
2766
Первый трамвай в новом дизайне выехал на улицы Праги
20.05.2021 09:55 Общество
Первый трамвай в новом дизайне выехал на улицы Праги
3495
В Праге микроавтобус врезался в трамвайную остановку, пострадали шесть человек
31.03.2021 11:49 Общество
В Праге микроавтобус врезался в трамвайную остановку, пострадали шесть человек
2220
Прага тестирует новое мобильное приложение «Осторожно, трамвай!»
04.02.2021 13:20 Общество
Прага тестирует новое мобильное приложение «Осторожно, трамвай!»
3396
Последние новости:
15
июня
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отменил все планы из-за проблем со здоровьем
15.06.2021 16:40 Политика
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отменил все планы из-за проблем со здоровьем
909
Обзор СМИ Чехии 15.06.2021: депрессия у учителей, новые зарплаты «бригадников» и наказание за полицейскую жестокость
15.06.2021 16:26 Общество
Обзор СМИ Чехии 15.06.2021: депрессия у учителей, новые зарплаты «бригадников» и наказание за полицейскую жестокость
677
В Чехии 20 тысяч человек заразились коронавирусом после первой прививки
15.06.2021 16:11 Общество
В Чехии 20 тысяч человек заразились коронавирусом после первой прививки
1434
Достопримечательности Праги: костел Девы Марии Победоносной на Белой горе
15.06.2021 14:10 Культура
Достопримечательности Праги: костел Девы Марии Победоносной на Белой горе
313
В Чехии женщина везла обед на крыше автомобиля
15.06.2021 12:36 Общество
В Чехии женщина везла обед на крыше автомобиля
1479
В Чехии запустят новое приложение для проверки тестов на COVID-19 и сертификатов вакцинации
15.06.2021 12:34 Общество
В Чехии запустят новое приложение для проверки тестов на COVID-19 и сертификатов вакцинации
1008
Чешская почта закроет все отделения 19 и 20 июня
15.06.2021 09:14 Общество
Чешская почта закроет все отделения 19 и 20 июня
2612
14
июня
Минздрав Чехии: карантин после первой дозы вакцины обязателен
14.06.2021 21:06 Общество
Минздрав Чехии: карантин после первой дозы вакцины обязателен
2987
Что изменится в Чехии в ближайшие 14 дней
14.06.2021 19:43 Общество
Что изменится в Чехии в ближайшие 14 дней
3921
Суд отменил обязательные тесты при въезде в Чехию на автомобиле
14.06.2021 17:24 Общество
Суд отменил обязательные тесты при въезде в Чехию на автомобиле
3340


Мобильная версия