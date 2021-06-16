Обзор СМИ Чехии 16.06.2021: детская агрессия, причины спада эпидемии covid-19 и крупнейшая военная закупка в истории

Как ученые объясняют резкое улучшение эпидемической ситуации в Чехии, что стало причиной детской агрессии у школьников и что мешает правительству потратить миллиарды на боевые машины. Подготовили подборку из чешских СМИ. О чем, кроме коронавируса и вакцинации, пишут крупные издания Чехии в среду, 16 июня.

Deník N

Ситуация с коронавирусом в Чехии стремительно улучшается, но ученые не совсем понимают, по каким причинам. Эта тема обсуждается в Deník N. В некоторых европейских странах спад идет гораздо медленнее, а во Франции, Дании или Греции, например, ситуация даже ухудшилась в последние недели. Количество госпитализированных там снова увеличивается.

Mf Dnes

Из-за пандемии некоторые дети становятся агрессивными. Об этом пишет в среду Mf Dnes. Дети долго не ходили в школу, не общались с одноклассниками, много времени проводили в социальных сетях или, например, за компьютерными играми. Учителя и школьные психологи отмечают, что каждый ребенок по-своему переносит длительную изоляцию. Кому-то это удалось без проблем, у кого-то дистанционное обучение вызвало депрессию, у части детей наблюдается упомянутая агрессия.

Hospodářské noviny

В субсидируемые летние школы-лагеря, скорее всего, попадут не все дети, для которых они предназначались. Предполагалось, что туда отправятся дети из социально слабых семей — у них были самые большие проблемы из-за внедрения дистанционного обучения. Согласно Hospodářské noviny, никто не контролирует заявки и не следит за тем, кто именно претендует на программу. Газета сообщает, что министерство не объявляло условия регистрации, поэтому в итоге в лагерь отправятся те, чьи родители зарегистрировали своего ребенка раньше.

Regionální Deník

У католической церкви не хватает денег на ремонт костелов, поэтому некоторые из них приходится передавать муниципалитетам. Об этом пишет Regionální Deník. Например, два года назад церковь вложила в реконструкцию около полутора миллиардов, но этой суммы оказалось недостаточно. В то же время муниципалитеты активно вкладываются в ремонт, поскольку костел или часовня часто является самым большим, а в некоторых случаях единственным памятником на территории муниципалитета. Администрация заинтересована в том, чтобы сохранять объекты в надлежащем состоянии — они могут привлечь туристов.

Právo

Правительство Чехии не успеет завершить крупнейшую в истории военную закупку до выборов. Это следует из правительственного документа, на который обращает внимание ежедневная газета Právo. Компанию, которая должна будет поставить в армию 210 боевых машин пехоты на сумму 52 миллиарда крон, нельзя будет выбрать раньше февраля или марта следующего года.