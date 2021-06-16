Чехия окончательно исключила Россию и Китай из претендентов на строительство АЭС Дукованы

​Государству при строительстве нового блока АЭС Дукованы будет разрешено использовать только технологии от поставщиков из стран, присоединившихся к международному соглашению о госзакупках. Китай и Россия в их число не входят, решили депутаты чешского парламента.

Окончательная версия так называемой анкеты безопасности уже отправлена ​​в ČEZ для оценки претендентов на строительство. Министр промышленности и торговли Карел Гавличек ожидает, что ČEZ немедленно отправит анкету потенциальным участникам тендера.

Анкету получат только французская компания EDF, южнокорейская компания KHNP и североамериканская Westinghouse. Остальные компании не смогут участвовать в последующем тендере даже в роли субподрядчиков.

16 июня Палата депутатов ЧР также решила, что государство не сможет использовать предложения компаний из России или Китая для строительства нового блока АЭС Дукованы. Чехия сможет использовать технологии только поставщиков из стран, присоединившихся к международному соглашению о государственных закупках. Теперь закон будет обсуждаться в Сенате, и в него будут включены положения о гарантиях безопасности.

В конце марта стало известно, что Чехия планирует привлечь российский «Росатом» к участию в тендере. По мнению представителей оппозиционных партий, именно с этим было связано увольнение государственного уполномоченного по атомной энергии Ярослава Мила, который отвечал за этот проект. Однако после обнародования информации о причастности России к взрывам складов в Врбетице в 2014 году вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек в программе Otázky Václava Moravce сказал, что считает невозможным участие российской компании в завершении строительства блока АЭС. В середине апреля правительство официально объявило, что Чехия решила не приглашать российскую компанию «Росатом» на тендер. Министры одобрили постановление, согласно которому так называемая анкета безопасности будет рассылаться только потенциальным поставщикам из Франции, Южной Кореи и США, то есть EDF, KHNP и Westinghouse.

Компания ČEZ, которая выступает инвестором проекта, заявила, что готова провести тендер, но ждет решения государства по предполагаемым претендентам. Общая стоимость проекта составляет 162 млрд крон, из которых 70% — это инвестиции государства, а 30% — компании ČEZ.

Источник: ceskatelevize.cz

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