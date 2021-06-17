Больше половины населения Чехии записались на вакцинацию от COVID-19

​По данным на 13 июня на прививки от коронавируса в Чехии записались 5 361 869 человек, что составляет 50,1% населения страны. 42% людей получили первую дозу вакцины. Свыше 2,3 млн человек уже сделали обе прививки.

По мнению экспертов, для защиты от болезни необходимо, чтобы прививки сделали 70% населения республики.

Самый высокий охват вакцинацией и интерес к прививке наблюдается среди пожилых людей старше 85 лет. Почти 79% из них получили хотя бы одну дозу вакцины. Среди 70-летних этот показатель составляет 80%. Более половины людей старше 45 лет, которые записались на вакцинацию, уже сделали первую прививку.

1 июня была открыта регистрация на вакцинацию для людей в возрасте от 16 до 29 лет. Около 34% из них проявили интерес к прививке, сообщает Минздрав Чехии. В самой молодой возрастной группе первую дозу вакцины получили 14%.

Источник: novinky.cz

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