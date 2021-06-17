Предприниматели требуют 12 млрд крон от правительства Чехии

Предприниматели требуют от государства более 12 миллиардов крон в качестве компенсации за правительственные ограничения на ведение бизнеса из-за пандемии covid-19. Об этом сообщает ежедневная газета Mladá fronta Dnes (MfD). Министерства внутренних дел и здравоохранения, получившие иски о компенсации, пока не хотят выплачивать деньги. Чиновники будут ждать результатов судебных разбирательств с предпринимателями.

Суды несколько раз отменяли правительственные противоэпидемические меры. За последние несколько недель Высший административный суд (ВАС) признал незаконным закрытие ресторанов, магазинов, горнолыжных курортов или бассейнов.

Предприниматели обращаются за компенсацией в МВД и Минздрав. «Министерство регистрирует 268 исков о возмещении ущерба. Общий финансовый объем составляет 4,33 миллиарда крон», — сказал пресс-секретарь Минздрава Криштоф Берка. Однако по данным газеты, Минздрав получил исков на общую сумму свыше 8 миллиардов крон.

«Что касается требований о возмещении ущерба в соответствии с законом о пандемии, пока в министерство такие заявления не поступали», — сообщила пресс-секретарь Минфина Анна Васко.

Министерства внутренних дел и здравоохранения пока не намерены добровольно выплачивать компенсацию и будут ждать результатов судебных разбирательств, пишет MfD. Минздрав в настоящее время ведет судебный процесс, в котором предприниматель требует выплатить 16,4 миллиона крон.

Союз деловых и торговых ассоциаций, который насчитывает более 15 000 членов, заявил в конце мая, что правительство должно компенсировать предпринимателям ущерб. Бизнесмены считают, что кабинет министров злоупотребил своими полномочиями в борьбе с пандемией, приняв запреты и ограничения без документов и необходимого обоснования.

Источник: ceskenoviny.cz

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