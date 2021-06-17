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Предприниматели требуют 12 млрд крон от правительства Чехии

Предприниматели требуют 12 млрд крон от правительства Чехии

420on.cz 325
Предприниматели требуют от государства более 12 миллиардов крон в качестве компенсации за правительственные ограничения на ведение бизнеса из-за пандемии covid-19. Об этом сообщает ежедневная газета Mladá fronta Dnes (MfD). Министерства внутренних дел и здравоохранения, получившие иски о компенсации, пока не хотят выплачивать деньги. Чиновники будут ждать результатов судебных разбирательств с предпринимателями.
Предприниматели требуют 12 млрд крон от правительства Чехии

Суды несколько раз отменяли правительственные противоэпидемические меры. За последние несколько недель Высший административный суд (ВАС) признал незаконным закрытие ресторанов, магазинов, горнолыжных курортов или бассейнов.

Предприниматели обращаются за компенсацией в МВД и Минздрав. «Министерство регистрирует 268 исков о возмещении ущерба. Общий финансовый объем составляет 4,33 миллиарда крон», — сказал пресс-секретарь Минздрава Криштоф Берка. Однако по данным газеты, Минздрав получил исков на общую сумму свыше 8 миллиардов крон. 

«Что касается требований о возмещении ущерба в соответствии с законом о пандемии, пока в министерство такие заявления не поступали», — сообщила пресс-секретарь Минфина Анна Васко.

Министерства внутренних дел и здравоохранения пока не намерены добровольно выплачивать компенсацию и будут ждать результатов судебных разбирательств, пишет MfD. Минздрав в настоящее время ведет судебный процесс, в котором предприниматель требует выплатить 16,4 миллиона крон. 

Союз деловых и торговых ассоциаций, который насчитывает более 15 000 членов, заявил в конце мая, что правительство должно компенсировать предпринимателям ущерб. Бизнесмены считают, что кабинет министров злоупотребил своими полномочиями в борьбе с пандемией, приняв запреты и ограничения без документов и необходимого обоснования.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
компенсация правительство Чехия коронавирус бизнес рестораны магазины
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