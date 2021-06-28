Правительство Чехии возместит до 100% убытков фирмам, пострадавшим от торнадо

Заместитель губернатора Южно-Моравского края Ян Замечник подсчитал, что ущерб в пострадавших районах на сегодняшний день достиг 15 миллиардов крон.
Минсельхоз выплатит фермерам до 1,5 млрд крон после торнадо. Размер компенсации распределяется в зависимости от суммы реального ущерба, вплоть до 100 процентов убытков.
Южноморавский край получит субсидию в размере до 20 миллионов чешских крон из увеличенного резерва государственного бюджета для покрытия первоначальных затрат на ликвидацию последствий торнадо в четверг.
«Мы только что согласовали с правительством увеличение резерва государственного бюджета на случай кризисных ситуаций на 20 миллионов крон. По запросу Южноморавского края эти деньги будут предоставлены в виде субсидии для покрытия первоначальных затрат на ликвидацию последствия торнадо в четверг ", – сказал заместитель премьер-министра.
В том же сообщении говорится, что средства в размере 140 миллионов крон, которые ранее были утверждены в резерве для разрешения кризисных ситуаций на этот год, уже были переведены в регионы во время чрезвычайной ситуации в связи с мерами против коронавируса.
Ночью в четверг ураган разрушил 1200 домов, а также дом для престарелых и школу. Больше всего пострадали регионы Бржецлав и Годонин. Торнадо унес шесть жизней, есть несколько десятков раненых.
По словам министра финансов Алены Шиллеровой, граждане и предприниматели Моравии, пострадавшие от урагана в прошлый четверг, получат налоговые льготы. Сроки уплаты налога на прибыль, подачи налоговых деклараций, аудиторских отчетов и уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) будут перенесены. Им будет прощен аванс по дорожному налогу, который должен быть уплачен 15 июля.
Срок выплаты подоходного налога с физических и юридических лиц будет перенесен с конца июня на конец августа, сообщается на сайте Минфина. Срок подачи налоговой декларации, контрольного отчета и уплаты НДС за май будет продлен на один месяц.
Так называемое Общее помилование [generální pardon] будет автоматически применяться к предпринимателям и компаниям, которые имеют свой зарегистрированный офис или резиденцию в административных районах Бржецлав и Годонин, или которые осуществляют большую часть своей деятельности на территории этих административных районов. Им не нужно подтверждать свой зарегистрированный офис и место жительства.
Пострадавшие граждане и компании, которые не зарегистрированы в кадастрах наиболее пострадавших муниципалитетов, могут подавать заявки на соответствующие смены в индивидуальном порядке.
Финансовое управление будет уделять приоритетное внимание обработке индивидуальных запросов от пострадавших из-за торнадо предпринимателей о сокращении налоговых авансов и соответствующем возмещении авансовых платежей, заплаченных в июне.
Источник: ČTK
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