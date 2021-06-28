Правительство Чехии возместит до 100% убытков фирмам, пострадавшим от торнадо

Государство оплатит от 80 до 100 процентов расходов на приобретение новой собственности предпринимателям в районах, пострадавших от торнадо. Об этом сегодня заявил министр промышленности и торговли Карел Гавличек. Максимальный размер поддержки – миллион крон. Кроме того, компании смогут получить беспроцентную ссуду до 45 миллионов крон. Министерство сельского хозяйства поддержит фермеров, производителей продуктов питания или лесников, пострадавших от торнадо на прошлой неделе.

Заместитель губернатора Южно-Моравского края Ян Замечник подсчитал, что ущерб в пострадавших районах на сегодняшний день достиг 15 миллиардов крон.

Минсельхоз выплатит фермерам до 1,5 млрд крон после торнадо. Размер компенсации распределяется в зависимости от суммы реального ущерба, вплоть до 100 процентов убытков.

Южноморавский край получит субсидию в размере до 20 миллионов чешских крон из увеличенного резерва государственного бюджета для покрытия первоначальных затрат на ликвидацию последствий торнадо в четверг.

«Мы только что согласовали с правительством увеличение резерва государственного бюджета на случай кризисных ситуаций на 20 миллионов крон. По запросу Южноморавского края эти деньги будут предоставлены в виде субсидии для покрытия первоначальных затрат на ликвидацию последствия торнадо в четверг ", – сказал заместитель премьер-министра.

В том же сообщении говорится, что средства в размере 140 миллионов крон, которые ранее были утверждены в резерве для разрешения кризисных ситуаций на этот год, уже были переведены в регионы во время чрезвычайной ситуации в связи с мерами против коронавируса.

Ночью в четверг ураган разрушил 1200 домов, а также дом для престарелых и школу. Больше всего пострадали регионы Бржецлав и Годонин. Торнадо унес шесть жизней, есть несколько десятков раненых.

По словам министра финансов Алены Шиллеровой, граждане и предприниматели Моравии, пострадавшие от урагана в прошлый четверг, получат налоговые льготы. Сроки уплаты налога на прибыль, подачи налоговых деклараций, аудиторских отчетов и уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) будут перенесены. Им будет прощен аванс по дорожному налогу, который должен быть уплачен 15 июля.

Срок выплаты подоходного налога с физических и юридических лиц будет перенесен с конца июня на конец августа, сообщается на сайте Минфина. Срок подачи налоговой декларации, контрольного отчета и уплаты НДС за май будет продлен на один месяц.

Так называемое Общее помилование [generální pardon] будет автоматически применяться к предпринимателям и компаниям, которые имеют свой зарегистрированный офис или резиденцию в административных районах Бржецлав и Годонин, или которые осуществляют большую часть своей деятельности на территории этих административных районов. Им не нужно подтверждать свой зарегистрированный офис и место жительства.

Пострадавшие граждане и компании, которые не зарегистрированы в кадастрах наиболее пострадавших муниципалитетов, могут подавать заявки на соответствующие смены в индивидуальном порядке.

Финансовое управление будет уделять приоритетное внимание обработке индивидуальных запросов от пострадавших из-за торнадо предпринимателей о сокращении налоговых авансов и соответствующем возмещении авансовых платежей, заплаченных в июне.

Источник: ČTK

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