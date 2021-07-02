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Обвиняемый в убийстве Иржи Дворжак взят под стражу

Обвиняемый в убийстве Иржи Дворжак взят под стражу

420on.cz 366
В пятницу районный суд Праги 2 заключил под стражу Иржи Дворжака, которого полиция обвиняет в убийстве сотрудницы районной службы занятости и других преступлениях. По мнению прокурора, заключение под стражу необходимо из-за угрозы побега и возможного повторения преступных действий.
Обвиняемый в убийстве Иржи Дворжак взят под стражу

Дворжак был доставлен в суд в сопровождении вооруженного конвоя. На мужчине был бронежилет.

Дворжак был задержан 29 июня около трех часов дня на улице Палацкого в центре Праги. По данным полиции, утром во вторник он застрелил сотрудницу районного отдела службы занятости, который расположен на улице Белеградска в Праге 2. Женщина получила серьезные травмы и через несколько часов скончалась в больнице. Сотни полицейских искали преступника, в итоге Дворжак был задержан на одной из центральных улиц Праги. В рюкзаке у него был пистолет, хотя лицензии на владение огнестрельным оружием у мужчины нет.

Следователи считают, что мотивом убийства была месть за проблемы, которые якобы причинил ему работодатель. По версии криминалистов, мужчина планировал и далее совершать преступления. Дворжак сознался в содеянном.

Дворжак ранее угрожал насильственными действиями сотруднице службы занятости. Перед стрельбой во вторник полиция разыскивала его на предмет нанесения женщине кислотных ожогов в Средней Чехии. Действия обвиняемого связаны с прежней работой Дворжака. По имеющейся информации, мужчина проработал в «Aero Vodochody» до 2015 года, где ему позже не продлили контракт. Дворжак обвинил в этом своего коллегу.

Источник: novinky.cz

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Темы
преступность полиция суды убийство Чехия
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