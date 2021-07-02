Губернатор Южноморавского края жалуется на недостаток финансовой помощи от правительства Чехии

Южноморавский край борется за дополнительные деньги от правительства, чтобы восстановить ущерб после бушующего торнадо. Говорят, что обещанных средств пока недостаточно. Однако, по словам главы Минфина, помощь оказывается «на самом высоком уровне».

Согласно последней информации, правительство собирается выделить 420 миллионов крон на помощь пострадавшим от торнадо районам и ещё больше людям, потерявшим крышу над головой. Однако, по словам губернатора Южноморавского края Яна Гролиха, для региона этого недостаточно.

«Нас сотни миллионов в каждой деревне. Если бы было всего 420 миллионов, нам пришлось бы оставить эту сумму только муниципалитетам. Не будем же мы регистрировать нашу разрушенную среднюю школу или дом для престарелых в Годонине как отдельный регион», — говорит Гролих.

Регион хочет дождаться денег от Фонда солидарности Евросоюза, но и этого не хватит. «От суммарного ущерба, который мы подсчитали, нам дадут максимум 2,5 процента. Это еще 400 миллионов. Денег хватит на отстройку максимум одного села», — утверждает губернатор. Но он считает, что все еще в зачаточном состоянии. Он хочет поговорить с правительством о значительно большей сумме.

Гролич недоволен: после других бедствий в прошлом, вроде разрушительных наводнений, правительство выделяло гораздо большие суммы, порядка миллиардов крон.

По словам министра финансов Алены Шиллеровой, государственная помощь осуществляется на самом высоком уровне. «Мы внедряем ее во всех департаментах, и в целом счет идёт на миллиарды крон», — написала Шиллерова. Она добавила, что контактирует не только с министрами, но и с представителями страховых компаний, роль которых незаменима.

Министр имеет в виду общую сумму, которая включает помощь местным жителям, предпринимателям или, например, фермерам. Когда Гролих говорит о 420 миллионах, это деньги, которые должны получить муниципальные власти.

Например, ликвидацию свалок, возникших после устранения ущерба, нанесенного торнадо, губернатор оценивает в сотни миллионов крон. В этом случае губернатор договаривается о финансовой помощи с Министерством окружающей среды.

Пока безуспешно. «Ни страховая компания, ни ЕС ничего за это не дадут. По мнению министерства, инициатором является муниципалитет, так что это по закону. Как регион, мы говорим, что это нельзя оставлять на усмотрение муниципалитетов. Мы должны это организовать, и государство должно оплатить. Отходы возникли в результате торнадо. Сейчас никто не знает, будет это стоить 200 миллионов или 400. Если за все будет платить регион, средств на ремонт дорог не останется», – отмечает Гролих.

«Если с постепенным подсчетом ущерба и урегулированием страховых случаев выяснится, что финансовое участие государства необходимо будет и дальше увеличивать, мы, несомненно, сделаем это», — добавила министр.

Ущерб от торнадо пока предварительно оценивался в 15 миллиардов крон. Новых оценок и уточнений у региона пока нет. По словам Гролиха, ущерб государственной собственности следует оценить от 6 до 7 миллиардов долларов.

Например, в 2010 году, когда наводнения в августе разрушили муниципалитеты в регионах Либерец и Усти-над-Лабем, правительство утвердило общее финансирование ущерба в размере до 4 миллиардов крон.

Источник: seznamzpravy.cz