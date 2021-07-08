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С 9 июля вакцинированные не обязаны делать тесты, возвращаясь в Чехию

С 9 июля вакцинированные не обязаны делать тесты, возвращаясь в Чехию

420on.cz 509
​С 9 июля людям, которые сделали две прививки от коронавируса, не нужно будет делать тест вне зависимости от того, из какой страны они приехали в Чехию. Глава МИДа Чехии Якуб Кулганек подтвердил, что достаточно заполнить анкету прибытия. Это правило не распространяется на страны с экстремальным уровнем заражения covid-19 (отмечены на карте черным цветом).
С 9 июля вакцинированные не обязаны делать тесты, возвращаясь в Чехию

На прошлой неделе после заседания правительства Адам Войтех объявил, что правила въезда в Чехию в период отпусков будут изменены. Туристы после возвращения из любых стран должны будут пройти тесты на коронавирус по прибытию в Чехию. Тем, кто возвращается из стран, отмеченных зеленым и оранжевым цветом на интерактивной карте, нужно заполнить анкету и сдать тест на антиген или ПЦР-тест. Для красных и темно-красных стран обязательным является именно ПЦР-тест, который можно сделать не ранее, чем на пятый день после приезда в Чехию. До получения результата теста путешественник должен находиться в самоизоляции. Работодатели также обязаны проверить наличие отрицательного теста на коронавирус после того, как сотрудник вернулся из отпуска.

С 9 июля эти условия не будут применяться к лицам, которые были полностью вакцинированы или переболели COVID-19 в течение последних 180 дней. Тем не менее, путешественники по-прежнему обязаны заполнить анкету прибытия перед возвращением в Чехию.

Минздрав Чехии и МИД категорически не рекомендуют путешествовать в страны, где существует высокий риск распространения новых мутаций коронавируса. Сейчас к таким странам относятся Тунис, Россия, Парагвай, Намибия, Перу, Колумбия, Ботсвана, Бразилия, Свазиленд, Южная Африка, Лесото, Малави, Мозамбик, Непал, Танзания, Замбия, Зимбабве и Индия.

В какие популярные европейские страны можно поехать сейчас и на каких условиях, вы узнаете в этой статье.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
путешествие вакцинация прививки Чехия Министерство здравоохранения туристы Туризм отдых отпуск
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