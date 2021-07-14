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Иностранцы смогут оформлять медицинские страховки только в PVZP

Иностранцы смогут оформлять медицинские страховки только в PVZP

420on.cz 1174
​Иностранцы, не имеющие ПМЖ в Чехии, должны будут оформлять медицинские страховки только в страховой компании Pojišťovna VZP. Соответствующую поправку вчера приняла Палата депутатов ЧР, теперь закон должен подписать президент.
Иностранцы смогут оформлять медицинские страховки только в PVZP

Несмотря на острую критику, что такое решение будет означать монополизацию рынка медстрахования иностранцев, нижняя палата отклонила версию Сената ЧР. Верхняя палата парламента предлагала создать реестр застрахованных иностранцев, который будет вести Чешское бюро страхования. Доступ к информации из реестра получило бы Министерство внутренних дел Чехии, чтобы проверить каждый договор при выдаче визы.

Если закон подпишет президент, только дочерняя компания Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) сможет предоставлять иностранцам полисы коммерческого медицинского страхования. 

По мнению критиков, в число которых входили Министерство здравоохранения, Чешская страховая ассоциация и Торговая палата, это положение противоречит законодательству ЕС. В письме депутатам министр внутренних дел Ян Гамачек, министр финансов Алена Шиллерова и министр здравоохранения Адам Войтех поддержали версию Сената.

Депутат ANO Милослав Янулик настаивал на первоначальной парламентской версии закона, соавтором которой он был. По его словам, проект Сената означает «открытие дверей для миграции».

Ежегодно на медицинское страхование иностранцев в Чехии расходуется около 600 миллионов крон. В системе медстрахования иностранцев сейчас работают семь страховых компаний.

Источник: novinky.cz

 

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Темы
иностранцы страховые компании Медицина и фармацевтика Чехия законы законопроект Сенат ЧР Парламент ЧР президент
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