В Чехии в теневой экономике работают как минимум 214 000 человек

Эти люди вообще не декларируют свой доход или указывают только минимальную заработную плату. Остальные заработанные деньги, которые они часто получают неофициально, налогом не облагаются. «Эти работники не осознают всех последствий такого поведения. Даже краткосрочное участие в теневой экономике имеет пожизненные последствия для людей, ограничивая доступ к здравоохранению и социальному обеспечению. Эти «невидимые» сотрудники также имеют мало шансов получить кредит на покупку жилья, а также будут получать минимальную пенсию», — сказал Алеш Род из Центра экономического и рыночного анализа CETA. Однако многие из этих последствий становятся очевидными только со временем, поэтому люди не считают это риском.

Последствия работы в теневой экономике могут проявиться внезапно и совершенно неожиданно, отмечают авторы исследования. Например, если человек заболевает или получает травму, то он не имеет права на получение пособия по болезни. В случае потери работы он получает минимальное пособие по безработице.

«Эти тенденции полностью проявились во время эпидемии коронавируса. Безработица резко выросла в некоторых областях, и люди, которые ранее не декларировали весь свой доход, внезапно обнаружили, что они не могут претендовать на те же права и финансовую компенсацию, что и те, кто заплатил налоги», — указывают авторы проекта.

Согласно исследованию, к людям, занятым в теневой экономике, чаще всего относятся студенты из бедных семей, одинокие женщины, молодые семьи с детьми, безработные старше 50 лет, инвалиды, фермеры, сотрудники некоммерческих организаций и мелкие предприниматели.

Источник: ceskenoviny.cz

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