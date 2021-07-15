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Из-за грозы в Чехии пришлось эвакуировать два детских лагеря

Из-за грозы в Чехии пришлось эвакуировать два детских лагеря

420on.cz 90
​Вечером в четверг на Чехию вновь обрушились грозы. В Валашске-Мезиржичи ветер сорвал крышу общежития. В поселке Немойов (Краловоградецкий край) пришлось эвакуировать два детских лагеря.
Из-за грозы в Чехии пришлось эвакуировать два детских лагеря

У отдыхающих были повреждены палатки, дети и взрослые полностью промокли. В общей сложности пожарные вывезли в безопасные места 51 ребенка и 13 взрослых. Скорая помощь оказала помощь троим детям с легкими травмами.

Hasiči 9. července 2021 kvůli rozvodněné řece Novohradce evakuovali dětský tábor v Dolanech na Chrudimsku.

«Дети из первого лагеря были перевезены вместе с инструкторами в безопасное место в ближайший ресторан, в другом лагере ситуация была более сложной. Подъездные пути были заблокированы несколькими сломанными деревьями, которые пожарным пришлось устранять. Взрослые и дети были доставлены в скаутский центр в Хостинне», — рассказала Мартина Гётцова, пресс-секретарь пожарной команды.

Děti z tábora na Chrudimsku museli hasiči během noci evakuovat, tábor jim vyplavil noční liják.

Вечером со станции Трутнов пожарные принесли в скаутский лагерь двадцать запасных спальных мешков, так как большая часть снаряжения промокла. Дорога между Немоевом и Вердеком была закрыта вечером из-за упавших деревьев и линий электропередачи.

В период с девяти часов вечера среды до двух часов утра четверга в оперативный центр поступили сообщения о примерно 120 событиях, вызванных вечерней грозой. Наиболее пострадавшими районами были Йичинско и Трутновско, а также Краловеградецкий край, сообщила Гётцова, добавив, что чаще всего люди сообщали о падении деревьев на дорогу, автомобили или крыши зданий. В некоторых районах были затоплены подвалы домов и повреждены линии электропередач.

В ряде районов республики зафиксирован повышенный уровень воды в реках, есть угроза наводнения, сообщает Чешский гидрометеорологический институт. 15 июля в Чехии сохранится пасмурная погода, днем ​​возможны проливные дожди и грозы.

Источник: novinky.cz

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Темы
дети пожарники спасатели Чехия погода
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