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Убытки от ураганов в Чехии оценивают в 4,5 миллиарда крон

Убытки от ураганов в Чехии оценивают в 4,5 миллиарда крон

420on.cz 313
В чешские страховые компании поступило 31 800 заявлений на выплату от людей, чье имущество было уничтожено или повреждено в результате ураганов в июне и июле. Чешская ассоциация страховщиков сообщает: размер убытков превысил 4,5 миллиарда крон, однако эта сумма увеличится до 5,2 миллиардов крон.
Убытки от ураганов в Чехии оценивают в 4,5 миллиарда крон

Страховые компании уже выплатили клиентам, пострадавшим от стихийных бедствий, более 800 миллионов крон. Выплаты физлицам составили 532 миллиона, предпринимателям — 245 миллионов крон. Средний размер ущерба по одному заявлению для граждан составляет 80 000 крон, для предпринимателей — 375 000 крон.

Что касается крупного торнадо, который уничтожил дома на территории между Годонином и Бржецлавом на юге Моравии, страховые компании приняли 8000 заявлений на общую сумму 2,9 миллиарда крон. В общей сложности зафиксировано 10 400 страховых случаев, а общий размер ущерба превысит 3,5 миллиарда крон.

Другие страховые случаи вызвали ураганы, обрушившиеся на Чехию вечером 15 июля. «Клиенты уже сообщили нам о первых повреждениях. На данный момент мы зарегистрировали в общей сложности 150 обращений на сумму пять миллионов крон. Большинство из них в Либерецком крае и Средней Чехии», — пишет Чешская страховая ассоциация. 

По мнению экспертов страховых компаний, июньские и июльские ураганы могут стать четвертым по значимости стихийным бедствием в Чехии с 1993 года. 

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
страховые компании Чехия индивидуальный предприниматель погода
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