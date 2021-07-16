Убытки от ураганов в Чехии оценивают в 4,5 миллиарда крон

В чешские страховые компании поступило 31 800 заявлений на выплату от людей, чье имущество было уничтожено или повреждено в результате ураганов в июне и июле. Чешская ассоциация страховщиков сообщает: размер убытков превысил 4,5 миллиарда крон, однако эта сумма увеличится до 5,2 миллиардов крон.

Страховые компании уже выплатили клиентам, пострадавшим от стихийных бедствий, более 800 миллионов крон. Выплаты физлицам составили 532 миллиона, предпринимателям — 245 миллионов крон. Средний размер ущерба по одному заявлению для граждан составляет 80 000 крон, для предпринимателей — 375 000 крон.

Что касается крупного торнадо, который уничтожил дома на территории между Годонином и Бржецлавом на юге Моравии, страховые компании приняли 8000 заявлений на общую сумму 2,9 миллиарда крон. В общей сложности зафиксировано 10 400 страховых случаев, а общий размер ущерба превысит 3,5 миллиарда крон.

Другие страховые случаи вызвали ураганы, обрушившиеся на Чехию вечером 15 июля. «Клиенты уже сообщили нам о первых повреждениях. На данный момент мы зарегистрировали в общей сложности 150 обращений на сумму пять миллионов крон. Большинство из них в Либерецком крае и Средней Чехии», — пишет Чешская страховая ассоциация.

По мнению экспертов страховых компаний, июньские и июльские ураганы могут стать четвертым по значимости стихийным бедствием в Чехии с 1993 года.

Источник: ceskenoviny.cz

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