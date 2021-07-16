Убытки от ураганов в Чехии оценивают в 4,5 миллиарда крон

Страховые компании уже выплатили клиентам, пострадавшим от стихийных бедствий, более 800 миллионов крон. Выплаты физлицам составили 532 миллиона, предпринимателям — 245 миллионов крон. Средний размер ущерба по одному заявлению для граждан составляет 80 000 крон, для предпринимателей — 375 000 крон.
Что касается крупного торнадо, который уничтожил дома на территории между Годонином и Бржецлавом на юге Моравии, страховые компании приняли 8000 заявлений на общую сумму 2,9 миллиарда крон. В общей сложности зафиксировано 10 400 страховых случаев, а общий размер ущерба превысит 3,5 миллиарда крон.
Другие страховые случаи вызвали ураганы, обрушившиеся на Чехию вечером 15 июля. «Клиенты уже сообщили нам о первых повреждениях. На данный момент мы зарегистрировали в общей сложности 150 обращений на сумму пять миллионов крон. Большинство из них в Либерецком крае и Средней Чехии», — пишет Чешская страховая ассоциация.
По мнению экспертов страховых компаний, июньские и июльские ураганы могут стать четвертым по значимости стихийным бедствием в Чехии с 1993 года.
Источник: ceskenoviny.cz
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