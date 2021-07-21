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Из-за пестицида из продажи изъяты 385 тысяч молочных десертов Kunín Pohár

Из-за пестицида из продажи изъяты 385 тысяч молочных десертов Kunín Pohár

420on.cz 234
​Компания Lactalis CZ, в которую входят молочные заводы Kunín и Klatovy, вынуждена отозвать 385 тысяч молочных десертов Kunín Pohár. В продукте был обнаружен пестицид этиленоксид, который не разрешен в ЕС. Изъять продукт потребовала Государственная ветеринарная администрация (SVS), которая получила информацию об опасном веществе через систему предупреждения RASFF.
Из-за пестицида из продажи изъяты 385 тысяч молочных десертов Kunín Pohár

Молочные десерты весят 150 граммов и имеют ароматы шоколада, клубники, черники и абрикоса. Даты потребления продукта: 21 июля, 22 июля, 23 июля, 27 июля, 28 июля и 29 июля 2021 года.

«Оксид этилена используется в некоторых третьих странах для контроля созревания, вероятно, поэтому его небольшое количество появилось в добавке Flanogen, которая поступила на рынок и впоследствии использовалась при производстве рассматриваемого молочного продукта», — рассказал пресс-секретарь инспекции Петр Ворличек.

Оксид этилена — реактивное газообразное вещество с мутагенным и канцерогенным действием, ни один из его уровней не является безопасным для человека. В некоторых странах он используется в качестве пестицида для регулирования созревания определенных растительных продуктов, в ЕС это запрещено.

В последний раз Государственная сельскохозяйственная и продовольственная инспекция предупреждала об использовании оксида этилена в декабре прошлого года. Это вещество было обнаружено семенах кунжута из Индии.

Источник: novinky.cz

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Темы
продукты магазины Чехия Торговая инспекция
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