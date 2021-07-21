Интерес к ипотеке в Чехии растет, несмотря на повышение ставок

В первой половине этого года люди оформили ипотечные кредиты на 224 миллиарда крон. Средняя ставка по ипотеке сейчас составляет 2,13%. Несмотря на то, что банки повышают тарифы, интерес к ипотеке растет.

В июне в Чехии было выдано ипотечных кредитов на общую сумму 44,5 миллиарда крон. После небольшого охлаждения в предыдущие два месяца рынок ипотеки снова растет. Рекордным месяцем этого года стал март, когда было выдано кредитов на сумму 44,7 миллиарда крон.

В июне в банки обратились за ипотекой 14 069 клиентов, что на 1085 больше, чем в мае. В этом году июнь занимает третье место по количеству выданных ипотечных кредитов в истории Fincentrum Hypoindex. На первом месте пока находится март этого года, когда была оформлена 14 401 ипотека, а на втором месте — ноябрь 2016 года, когда кредит на жилье взяли 14 386 человек.

В течение первого полугодия этого года банки оформили ипотечные кредиты на сумму 223,8 миллиарда крон. Это примерно соответствует показателям 2016 и 2017 годов.

Аналитики утверждают, что количество и объемы предоставляемых ипотечных кредитов будут продолжать расти.

Средняя сумма ипотечного кредита немного снизилась в мае, но снова выросла в июне до 3 161 080 чешских крон. За последние 12 месяцев этот показатель увеличился более чем на 400 000 крон.

«Конечно, этому способствует и ситуация в строительной отрасли, которая за последние месяцы несколько улучшилась, но этого все еще недостаточно, чтобы обратить вспять тенденцию роста цен на недвижимость», — говорят эксперты.

Источник: novinky.cz

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