Парковка на автостоянках P+R в Праге подорожает в 5 раз

С августа в Праге увеличится стоимость парковки на большинстве автостоянок P+R. На четырех крупных автостоянках люди будут платить 100 крон за парковку на целый день, на девяти — 50 крон в день. Сейчас водители платят 20 крон в день.

В Праге есть еще семь парковок P+R, которые не охраняются. По новым правилам они будут бесплатными в течение 12 часов.

Автостоянка P+R предназначена для людей, которые едут в Прагу, оставляют свои машины в городе и продолжают движение на общественном транспорте, чтобы избежать автомобильных пробок в центре. «Каждый год мы инвестируем около 40 миллионов крон в управление новыми автостоянками, мы расширяем их сеть, обеспечиваем качество прилегающих территорий и окружающей среды, а также уделяем особое внимание внедрению новых технологий. Мы полагаем, что водители заметили эти изменения и отнесутся с пониманием к подорожанию», — сказала Барбора Лишкова, пресс-секретарь Городского технического управления автомобильных дорог (TSK).

Существенное увеличение цен до 100 крон в день коснется автостоянок в Голешовицах, Ладви, одной из автостоянок на Скалке и парковочных мест в Конгресс-центре. По данным TSK, эти автостоянки имеют лучший доступ к центру.

Вторая зона за 50 крон будет охватывать парковки, расположенные дальше от центра, например, на Зличине, Черном мосту, в районах Йижни Место, Летняны или Радотин. Зона бесплатной парковки будет распространяться на те автостоянки, на которых нет персонала, например, в Беховицах, Котларжке или Трое.

До сих пор водители платили 20 крон за парковку в течение всего дня на всех автостоянках, кроме Конгресс-центра. Водители должны уезжать вечером, в противном случае взимается дополнительная плата.

В ближайшие годы в Праге появятся и другие автостоянки P+R, например, в Гостиварже, Чаковицах или Подбабе.

Источник: seznamzpravy.cz

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