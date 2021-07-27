Обеды в ресторанах Чехии подорожали

В ресторанах чехи сейчас платят за обеды значительно больше, чем они привыкли до кризиса с коронавирусом. В июне средняя стоимость бизнес-ланча в Чехии выросла до 137 крон.

Об этом свидетельствуют данные индекса Ticket Restaurant Card компании Edenred. Эти ваучеры чехам выдают многие работодатели и они используют их для оплаты обеда.

Управляющий рестораном в Оломоуце Томаш Корчак рассказал, что по сравнению с прошлым годом обеды стали дороже на 5 крон и теперь стоят 125 крон. Стоимость блюд из основного меню осталась прежней. Пиво подорожало на две кроны. Рестораторы объясняют: увеличение стоимости обедов связано с ростом цен на продукты, особенно на мясо и овощи. Повышение арендной платы также сыграло свою роль. Определенные проблемы есть с набором персонала. «Многие повара и официанты сменили сферу деятельности, поэтому сейчас, если вы хотите найти сотрудника, вы должны платить ему больше, чем до пандемии», — рассказал Корчак. По его словам, сейчас меньше людей ходит в рестораны на обед, чем раньше.

Во время пандемии люди привыкли готовить дома и приносили еду на работу. . И сейчас многие чехи теперь предпочитают обедать на рабочем месте, в основном, из-за высокой стоимости блюд.

«Рост на 3% в годовом исчислении отражает рост инфляции в Чешской Республике. Мы ожидаем, что цены на обеды будут продолжать расти, поскольку рестораны сталкиваются с ростом затрат и недостатком персонала», — подтвердил Николас Эйх, генеральный директор Edenred.

Источник: novinky.cz

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