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Опрос: 58% чехов довольны своей финансовой ситуацией

Опрос: 58% чехов довольны своей финансовой ситуацией

420on.cz 364
Около 58% чехов устраивает их нынешний доход. Напротив, 40% людей не удовлетворены своей финансовой ситуацией, свидетельствуют данные опроса Центра изучения общественного мнения (CVVM).
Опрос: 58% чехов довольны своей финансовой ситуацией

20% респондентов описали свою семью как бедную, еще 10% — как богатую, однако большинство людей выбрали ответ «ни бедный, ни богатый». Для тех, кто считает свою семью богатой, средний чистый ежемесячный доход семьи составляет около 57 000 крон. Для людей, выбравших нейтральный ответ, этот показатель составляет 37 000 крон. Бедные люди заявили, что их доход не превышает 24 000 крон.

Пятая часть людей считает себя бедными, на данный момент это самый низкий показатель за последние 8 лет. Оценка экономической ситуации в семьях постоянно улучшается с 2013 года. Худшая оценка была зафиксирована в 2012 году, когда только 30% респондентов заявили, что их уровень дохода достаточный.  

Это было не случайное колебание, а постепенное ухудшение финансовой ситуации в семьях после 2008 года, которое сопровождал глобальный экономический кризис. Первое радикальное изменение, когда доля положительных оценок превысила отрицательную, было в 2017 году, пояснили авторы опроса.

Оценка дохода наиболее высока среди людей с высшим образованием, индивидуальных предпринимателей и менеджеров. О финансовых трудностях чаще всего говорят безработные, неквалифицированные рабочие и пенсионеры.

За последние 12 месяцев, на которые сильно повлияла эпидемия коронавируса, 19% домохозяйств оказались в очень тяжелом финансовом положении. 79% заявили, что не попали в такую ​​ситуацию. Эти данные сопоставимы с результатами аналогичного опроса, проведенного в 2019 году.

Доход 95% семей в Чехии позволяет удовлетворять основные потребности, такие как еда, одежда или обычные домашние нужды. 

Опрос проходил с 29 мая по 13 июня, в нем приняли участие 957 человек.

Источник: ceskenoviny.cz

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