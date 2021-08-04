В июле чехи купили криптовалюту на 200 миллионов крон

​В июле чехи купили криптовалюту на общую сумму примерно на 200 миллионов крон. Это вдвое больше, чем в прошлом году, но в то же время с начала года интерес к криптовалютам снизился.

С начала года жители Чехии приобрели криптовалюты на сумму более 3,6 миллиарда крон, годовой прирост также удвоился, сообщает Bit.plus.

Наибольший интерес по-прежнему вызывает торговля биткоинами. По данным сервера Kurzy.cz, цена биткоина выросла с 30 000 до 40 000 долларов за последние три недели и в настоящее время биткоин торгуется примерно на уровне 39 000 долларов. Это на 250% больше, чем год назад.

«Биткоин ждал положительного импульса. В конце концов, им оказалась поддержка со стороны владельца Tesla Илона Маска на конференции, посвященной криптовалютам The B Word , как и главы Twitter Джека Дорси», — сказал директор Bit.plus Мартин Странски.

Дальнейшая судьба криптовалюты будет зависеть не только от поведения крупных инвесторов, но и от развития инфляции и других показателей крупных мировых экономик. Возможный рост инфляции или снижение процентных ставок в целях поддержки экономического роста может поддержать интерес к криптовалютам в качестве альтернативных инвестиций с высокой доходностью, хотя и с определенным риском.

Источник: ceskenoviny.cz

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