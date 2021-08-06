Палата депутатов Чехии обсудит выплаты пособий

Сегодня чешский парламент должен окончательно утвердить увеличение пособий приемных родителей. Согласно повестке внеочередного заседания Палаты депутатов, также продолжится согласование спорной поправки к проекту SPD, ужесточающей условия выплаты пособий при материальной нужде.

В поправке о социальной и правовой защите детей депутаты предложили несколько вариантов повышения вознаграждения долгосрочных и замещающих краткосрочных приемных родителей, обосновав это вознаграждение на минимальной заработной плате и механизме автоматической оценки. Корректировки также включают введение нового пособия, а именно пособия по уходу за приемными детьми. Обсудят и предложение об упразднении так называемых детских учреждений.

Проект партии SPD о материальных нуждах особенно критикуется Пиратами и Народной партией. Оппозиция утверждает, что изменения могут нанести вред десяткам тысяч более бедных людей, в том числе пожилым людям и инвалидам, даже после общих парламентских изменений. Например, поправка, внесенная группой депутатов от пяти коалиционных и оппозиционных клубов, предполагает, что жилищные надбавки больше не будут выплачиваться в районах, не пригодных для жилья.

В повестку внеочередного собрания входит и второе чтение парламентской поправки, которая, по мнению создателей, должна сделать систему социальных услуг более понятной и простой.

Депутаты снова встретятся в свободных комнатах малого Парламента. В главном зале заседаний нижней палаты идет ремонт.