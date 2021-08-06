Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.38
USD
21.49
RUB
0.29
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
04d 22 °C
Палата депутатов Чехии обсудит выплаты пособий

Палата депутатов Чехии обсудит выплаты пособий

420on.cz 146
Сегодня чешский парламент должен окончательно утвердить увеличение пособий приемных родителей. Согласно повестке внеочередного заседания Палаты депутатов, также продолжится согласование спорной поправки к проекту SPD, ужесточающей условия выплаты пособий при материальной нужде.
Палата депутатов Чехии обсудит выплаты пособий
В поправке о социальной и правовой защите детей депутаты предложили несколько вариантов повышения вознаграждения долгосрочных и замещающих краткосрочных приемных родителей, обосновав это вознаграждение на минимальной заработной плате и механизме автоматической оценки. Корректировки также включают введение нового пособия, а именно пособия по уходу за приемными детьми. Обсудят и предложение об упразднении так называемых детских учреждений.
 
Проект партии SPD о материальных нуждах особенно критикуется Пиратами и Народной партией. Оппозиция утверждает, что изменения могут нанести вред десяткам тысяч более бедных людей, в том числе пожилым людям и инвалидам, даже после общих парламентских изменений. Например, поправка, внесенная группой депутатов от пяти коалиционных и оппозиционных клубов, предполагает, что жилищные надбавки больше не будут выплачиваться в районах, не пригодных для жилья.
 
В повестку внеочередного собрания входит и второе чтение парламентской поправки, которая, по мнению создателей, должна сделать систему социальных услуг более понятной и простой.
 
Депутаты снова встретятся в свободных комнатах малого Парламента. В главном зале заседаний нижней палаты идет ремонт.

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • YouTube – премьера нового шоу "Чехи пробуют"
  • YouTube – избавляемся от русского акцента в чешском
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
Палата депутатов ЧР пособия Чехия
Читайте
по теме 
Обзор СМИ Чехии 14.06.2021: чешский центр в России, замена водительских прав и самые дорогие выборы
14.06.2021 14:15 Общество
Обзор СМИ Чехии 14.06.2021: чешский центр в России, замена водительских прав и самые дорогие выборы
2065
В Праге проходит акция протеста против введения covid-паспортов
09.06.2021 11:29 Общество
В Праге проходит акция протеста против введения covid-паспортов
2167
Делом депутата Доминика Фери займётся юридический факультет Карлова университета
27.05.2021 14:32 Общество
Делом депутата Доминика Фери займётся юридический факультет Карлова университета
1307
Все магазины Чехии откроются 10 мая
29.04.2021 17:49 Общество
Все магазины Чехии откроются 10 мая
7963
Последние новости:
06
августа
В Чехии иностранец, совершивший ДТП, пытался скрыться от полиции в кукурузном поле
06.08.2021 09:35 Общество
В Чехии иностранец, совершивший ДТП, пытался скрыться от полиции в кукурузном поле
682
Национальный банк Чехии повысил ключевую ставку до 0,75%
06.08.2021 09:11 Экономика
Национальный банк Чехии повысил ключевую ставку до 0,75%
385
Столкновение поездов в Чехии: кто виноват?
06.08.2021 07:47 Общество
Столкновение поездов в Чехии: кто виноват?
727
05
августа
Мужчина в Чехии принял курьера за любовника жены и угрожал его убить
05.08.2021 14:23 Общество
Мужчина в Чехии принял курьера за любовника жены и угрожал его убить
1370
Владелец обменного пункта в Чехии не смог объяснить полиции, как на его банковских счетах оказалось 90 миллиардов крон
05.08.2021 09:35 Общество
Владелец обменного пункта в Чехии не смог объяснить полиции, как на его банковских счетах оказалось 90 миллиардов крон
6304
04
августа
В июле чехи купили криптовалюту на 200 миллионов крон
04.08.2021 14:16 Экономика
В июле чехи купили криптовалюту на 200 миллионов крон
1232
Где учиться на психолога в Чехии
04.08.2021 10:59 Общество
Где учиться на психолога в Чехии
1360
В Чехии столкнулись два пассажирских поезда, три человека погибли
04.08.2021 08:59 Общество
В Чехии столкнулись два пассажирских поезда, три человека погибли
3910
В Чехии у Кралуп-над-Влтавой сошел с рельсов грузовой поезд
04.08.2021 08:44 Общество
В Чехии у Кралуп-над-Влтавой сошел с рельсов грузовой поезд
1417
03
августа
Итоги расследования заражения covid-19 сборной Чехии в Токио
03.08.2021 18:06 Общество
Итоги расследования заражения covid-19 сборной Чехии в Токио
3174


Мобильная версия