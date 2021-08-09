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Чехи стали покупать коттеджи и квартиры за рубежом

Чехи стали покупать коттеджи и квартиры за рубежом

420on.cz 33
​С начала года интерес чехов к зарубежной недвижимости вырос более чем вдвое. Наибольшим спросом пользуются коттеджи в Хорватии, люди также интересуются недвижимостью в Испании или Италии.
Чехи стали покупать коттеджи и квартиры за рубежом

Хотя зарубежная недвижимость по-прежнему составляет лишь небольшую часть предложения, интерес к ней растет уже давно, свидетельствуют данные портала Sreality.cz.

«Пандемия коронавируса повлияла на спрос не только на отечественную недвижимость, которая сейчас вызывает повышенный интерес, но и на зарубежную. В период с декабря 2020 года по январь 2021 года мы зафиксировали скачок количества запросов на недвижимость за рубежом на 62%», — сказала Шарлота Смутна, аналитик Seznam.cz.

Наибольший интерес — около 60% — представляют коттеджи, на втором месте квартиры (более 30%), остальное — это коммерческая недвижимость и земельные участки.

«Мы наблюдаем бум интереса, особенно к коттеджам, предназначенным для отдыха за границей. Интерес к земле за границей невысок. Чехи боятся строить за границей. Причина может быть в строительных законах, а также в более жестких требованиях к надзору за строящимся строительством», — сообщили в Sreality.cz.

Судя по местоположению, чаще всего интерес к коттеджам проявляют в Хорватии, где спрос вырос вдвое по сравнению с прошлым годом. «Чехи ценят хорошее расстояние до Хорватии и тот факт, что местные жители привыкли к чехам, а уровни цен в обеих странах схожи», — говорят риелторы. Например, вилла в городе Повля на острове Брач ​​площадью 136 квадратных метров продается за 7,1 миллиона крон.

Также клиентов интересуют Испания, Италия или Греция. «Расстояние от Чехии, несомненно, играет роль. Однако к недвижимости в Словакии почти нет интереса, да и Германия не очень привлекательна. Чехи явно ищут места с хорошим выходом к морю, которого нет ни в Чехии, ни в Словакии, ни в Германии, ни в Польше», — отмечают эксперты. 

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
покупка недвижимости Чехия Хорватия Европа цены
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