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Количество туристов в отелях Чехии во втором квартале увеличилось на 50%

Количество туристов в отелях Чехии во втором квартале увеличилось на 50%

420on.cz 196
Количество туристов в отелях Чехии во втором квартале увеличилось на 50%

Во втором квартале этого года 1,6 миллиона гостей были размещены в чешских отелях, пансионатах и ​​кемпингах, что на 51% больше, чем в прошлом году. Они провели в заведениях 4,2 миллиона ночей, что на 56% больше, чем в 2020 году. Однако по сравнению с 2019 годом, когда в мире не было пандемии коронавируса, указанные показатели не достигают даже трети от обычного количества посетителей в отелях.

В период с апреля по июнь количество гостей в гостиницах и пансионатах Чехии увеличилось по сравнению с прошлым годом во всех регионах. Больше всего в Праге (на 90%) и Карловарском крае (72%).

Во втором квартале в объекты размещения прибыло на 47,4% процента больше чешских туристов. Количество иностранных гостей увеличилось на 79,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Также была отмечена более высокая посещаемость в санаторно-курортных учреждениях Чехии. В них разместились 93 тысячи человек, что на 68,7% больше, чем во втором квартале 2020 года. Чехи приезжали на курорт чаще, чем иностранцы — девять из десяти проживающих на курорте гостей были отечественными туристами. В среднем они провели на курорте 10 ночей.

Чаще всего в Чехию приезжали туристы из Германии (57 тысяч человек, +14,5%), на втором месте — словаки (53 тысячи, +75,6%), на третьем — поляки (20 тысяч, 147,3%). «Однако количество иностранных гостей по-прежнему невелико — менее десятой части от обычного количества туристов до пандемии коронавируса в 2019 году», — говорится в сообщении Чешского статистического управления.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
гостиницы туристы статистика путешествие Туризм Чехия коронавирус
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