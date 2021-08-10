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Уровень безработицы в Чехии в июле составил 3,7%

Уровень безработицы в Чехии в июле составил 3,7%

420on.cz 182
​Безработица в Чехии в июле осталась на таком же уровне, как в и прошлом месяце — 3,7%. До этого уровень безработицы в стране снижался четыре месяца подряд, сообщает Управление труда Чешской Республики.
Фото: Michaela Danelová
Уровень безработицы в Чехии в июле составил 3,7%

По сравнению с июнем количество ищущих работу уменьшилось на 1 124 — до 272 178 человек, а по сравнению с июлем прошлого года безработных стало почти на 7 500 меньше. Напротив, количество предлагаемых вакансий увеличилось.

В конце июля через бюро по трудоустройству работодатели предложили 358 152 вакансии. Это на 2 540 больше, чем в июне, и на 23 869 вакансии больше, чем год назад.

По мнению аналитиков, на развитие безработицы влияет старт экономики после снятие правительствома мер против распространения covid-19.

«Обычно в июле безработица остается на прежнем уровне или немного повышается в соответствии с сезонными изменениями. В этом году показатель остался на том же уровне, что и в июне. В это время года активность компаний по найму новых сотрудников часто снижается из-за корпоративных отпусков. В сентябре снова можно ожидать восстановления рынка труда», — сказал Виктор Наймон, генеральный директор Бюро труда Чешской Республики. В июле прошлого года уровень безработицы составлял 3,8%, годом ранее — 2,7%.

Больше всего людей без работы в Усти-над-Лабем и Моравскосилезском крае (около 5,5%), а также в Карловарском крае (5%). Напротив, самый низкий уровень безработицы остается в Пардубицком крае — 2,3%.

Источник: irozhlas.cz

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