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Самое дорогое мошенничество с дотациями ЕС в Чехии

Самое дорогое мошенничество с дотациями ЕС в Чехии

420on 307
Три человека и три компании были обвинены детективами Национального центра против организованной преступности (NCOZ) в предполагаемом мошенничестве с использованием субсидий из Европейского союза (ЕС). По версии следствия, главный организатор использовал офшорные компании для создания фиктивных предложений и тендеров. Сыщики утверждают, что с 2011 года он высосал из европейских фондов 130 миллионов крон.
Самое дорогое мошенничество с дотациями ЕС в Чехии

Данное заявление сделал официальный представитель НКОЗ Ярослав Ибехей. По его словам, расследование было начато с уголовного дела Минфина от января этого года относительно подозрительного проекта, получившего дотации примерно на 20 миллионов крон.

Однако полицейские вскоре обнаружили, что на их столе лежало гораздо более крупное дело.

«Согласно нашим выводам, с 2011 года по настоящее время заявитель постепенно получал субсидии в размере почти 130 миллионов чешских крон из бюджета Европейского Союза и государственного бюджета Чешской Республи­ки в 17 научных проектах, а также пытался выпросить еще 130 миллионов крон. Еще два человека участвовали в фальсификации документов», – сказал Ибехей.

Полиция обвинила трех человек в нанесении ущерба финансовым интересам ЕС и мошенничестве с субсидиями, а главный подозреваемый также обвиняется в отмывании денег. Обвинение касается трех других компаний, две из которых также занимаются легализацией доходов от преступной деятельности.

Суд отправил основных обвиняемых под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде. В суде им грозит до 10 лет лишения свободы.

«Для привлечения субсидий обвиняемому пришлось создать ряд офшорных компаний, которые он фактически контролировал сам. Он использовал их для создания фиктивных предложений и тендеров. Затем ему пришлось постепенно переводить средства, полученные от субсидий, на счета офшорных компаний, которыми он имел право распоряжаться. В ходе расследования никаких других доходов этого человека, кроме прибыли от субсидий, выявлено не было, – уточнил пресс-секретарь.

Мужчина должен был использовать большую часть средств, полученных от субсидий, в своих личных целях, особенно для инвестиций в недвижимость и движимое имущество. В рамках расследования уголовные следователи арестовали общие накопления на сумму более 60 миллионов крон.

«Среди прочего было изъято более тысячи моделей железнодорожных поездов (на миллионы долларов), автомобилей и экскаватора», – сказал Ибехей.

В связи с происхождением денег (ресурсы ЕС) надзор за расследованием взял на себя уполномоченный европейский прокурор Европейской прокуратуры (ЕОКЗР).

«Это первый случай, реализованный таким образом в Чешской Республике в сотрудничестве с ЕОКЗР, когда было налажено быстрое и конструктивное сотрудничество», – добавил представитель.

Источник: novinky.cz

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Темы
Евро Евросоюз дотации мошенничество Чехия суды деньги
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