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Предприниматели, пострадавшие от торнадо, могут подавать заявления на компенсации

Предприниматели, пострадавшие от торнадо, могут подавать заявления на компенсации

420on.cz 172
Предприниматели из регионов Бржецлав и Годонин, пострадавших от торнадо, могут подавать заявления на получение финансовой помощи для восстановления поврежденных объектов. Они смогут получить от 1 до 35 миллионов крон по программе за счет средств европейских фондов.
Предприниматели, пострадавшие от торнадо, могут подавать заявления на компенсации

В целом на поддержку бизнесменов выделено 500 миллионов крон.

Поддержка инвестиционной программы в сфере недвижимости предназначена для представителей малого и среднего бизнеса, у которых в результате торнадо 24 июня была повреждена или разрушена недвижимость. Претенденты могут использовать субсидию для ремонта, который нужно завершить в течение двух лет после получения денег. Поддержка предоставляется за вычетом страховых выплат и других компенсаций. Для незастрахованной недвижимости выплачивается компенсация на сумму до 80% от ущерба. Прием заявлений продлится до конца года.

Субсидии по программе также предназначены для расширения объектов, пострадавших от торнадо. Предприниматели могут увеличить первоначальную площадь как минимум на 20%, но не более чем на 200%. На эти цели выделено 100 миллионов крон. Прием заявок продлится до 29 октября.

Предприниматели, которым пришлось сократить или прекратить торговые операции из-за торнадо, могут подать заявку на помощь в рамках программы Pomoc po tornádu. На поддержку выделено 200 миллионов крон. Сбор заявок завершится 30 сентября.

Через Чешско-Моравский банк гарантий и развития предприниматели также могут получить беспроцентную ссуду на сумму от 500 000 до 45 миллионов крон для инвестиций. Заявления принимает филиал Банка Развития в Брно.

Ураган обрушился на регионы Бржецлав и Годонин в июне этого года. По состоянию на 23 июля Министерство регионального развития оценивает стоимость восстановления объектов в Южно-Моравском крае в 5,3 миллиарда крон. Был нанесен также ущерб имуществу предпринимателей, в том числе в сельском хозяйстве. В тот же день ураган обрушился также на села Стебно и Блатно. Повреждены были в основном хозяйственные постройки.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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