Сенат Чехии утвердил выплату компенсаций пострадавшим от взрывов в Врбетице

За принятие закона проголосовали 58 из 61 присутствующих сенаторов, против не было ни одного голоса.
Финансовая помощь будет разделена между Злинским краем (59 млн крон), населенными пунктами Богуславицами-над-Вларжи, Галужице, Липово, Влаховице и Славичин (309,5 млн крон). Среди жителей будет распределено около 291 млн крон. Компенсация не подлежит налогообложению. Однако в то же время люди потеряют право на дальнейшие компенсации, предусмотренные чешским законодательством.
«На мой взгляд, предлагаемые компенсации являются наиболее эффективным инструментом, чтобы помочь людям и другим организациям в краткосрочной перспективе улучшить жизнь пострадавших муниципалитетов и их жителей», — сказал депутат Петр Газдик (партия STAN).
Во время первого взрыва на складе боеприпасов в поселке Врбетице в октябре 2014 г. два человека погибли. Второй взрыв произошел в декабре того же года. Оба здания арендовала остравская компания Imex Group, а складским комплексом управляло государственное Военно-техническое предприятие.
17 апреля чешские власти заявили, что к взрывам причастны российские спецслужбы. Это привело к резкому ухудшению отношений между Чехией и Россией.
Источник: ceskenoviny.cz
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