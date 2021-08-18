Сенат Чехии утвердил выплату компенсаций пострадавшим от взрывов в Врбетице

Населенные пункты, расположенные рядом с поселком Врбетице, и их жители получат компенсации на общую сумму почти 700 миллионов крон за ущерб в результате взрывов на складе боеприпасов в 2014 году. Соответствующий закон 18 августа принял Сенат Чехии, теперь его должен подписать президент.

За принятие закона проголосовали 58 из 61 присутствующих сенаторов, против не было ни одного голоса.

Финансовая помощь будет разделена между Злинским краем (59 млн крон), населенными пунктами Богуславицами-над-Вларжи, Галужице, Липово, Влаховице и Славичин (309,5 млн крон). Среди жителей будет распределено около 291 млн крон. Компенсация не подлежит налогообложению. Однако в то же время люди потеряют право на дальнейшие компенсации, предусмотренные чешским законодательством.

«На мой взгляд, предлагаемые компенсации являются наиболее эффективным инструментом, чтобы помочь людям и другим организациям в краткосрочной перспективе улучшить жизнь пострадавших муниципалитетов и их жителей», — сказал депутат Петр Газдик (партия STAN).

Во время первого взрыва на складе боеприпасов в поселке Врбетице в октябре 2014 г. два человека погибли. Второй взрыв произошел в декабре того же года. Оба здания арендовала остравская компания Imex Group, а складским комплексом управляло государственное Военно-техническое предприятие.

17 апреля чешские власти заявили, что к взрывам причастны российские спецслужбы. Это привело к резкому ухудшению отношений между Чехией и Россией.

Источник: ceskenoviny.cz

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