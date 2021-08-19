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Полиция Чехии отложила расследование дела о покупке правительством респираторов по цене 777 крон за штуку

Полиция Чехии отложила расследование дела о покупке правительством респираторов по цене 777 крон за штуку

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Полиция отложила расследование дела о покупке по завышенной цене средств защиты от covid-19, которое Министерство здравоохранения приобретало во время чрезвычайного положения в стране. Об этом заявил пресс-секретарь Национального центра по борьбе с организованной преступностью Ярослав Ибегей.
Полиция Чехии отложила расследование дела о покупке правительством респираторов по цене 777 крон за штуку

В период с начала пандемии до августа 2020 года государство заплатило за покупку респираторов 8,5 миллиарда крон, а стоимость одного респиратора FFP2 для Минздрава достигала и 777 крон. Однако, по мнению следователей, государству не было нанесено ущерба, а в плане охраны здоровья других, более выгодных альтернатив на тот момент не было.

Во время первой волны пандемии покупка дорогих респираторов тогдашним и действующим сейчас министром здравоохранения Адамом Войтехом вызвала споры. За это правительство также подверглось критике со стороны Высшей контрольной палаты (ВСР) в мартовском отчете. По его словам, государство недооценило подготовку к пандемии, министерства не сотрудничали друг с другом и в начале чрезвычайного положения в стране прошлой весной закупили медицинские средства по ценам, которые существенно отличались.

Однако антикоррупционная полиция отложила расследование закупки респираторов, которые сейчас стоят десятки крон. «Криминалисты Национального центра против организованной преступности вынесли постановление об отложении дела о закупке средств индивидуальной защиты Министерством здравоохранения в связи с распространением covid-19 во время чрезвычайного положения», — сказал Ибегей. 

Источник: echo24.cz

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Темы
Чехия Министерство здравоохранения коронавирус полиция
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