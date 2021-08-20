В Чехии возбуждено 126 дел в связи с выплатой компенсаций предпринимателям

Финансовое управление Чехии возбудило 126 дел в связи с незаконным получением так называемого компенсационного бонуса. Компенсации выплачивались индивидуальным предпринимателям и учредителям небольших фирм, пострадавшим от эпидемии коронавируса. Ущерб оценивается в 61,8 миллиона крон.

После проверок в 22 478 случаях предприниматели решили добровольно вернуть полученные компенсации государству на общую сумму 398,4 миллиона крон. Из этой суммы Финансовое управление уже получило 389,6 миллиона крон.

За весь период выплаты компенсаций финансовая администрация обработала около 2,4 миллиона заявок и выплатила предпринимателям 44 миллиарда крон. Заявки за последний период так называемого компенсационного бонуса, то есть за май этого года, можно было подавать до 2 августа.

Во время первой волны эпидемии коронавируса в 2020 году финансовая администрация начала выплачивать предпринимателям так называемый компенсационный бонус в размере 500 крон за календарный день, когда их бизнес был ограничен или запрещен из-за правительственных мер по борьбе с эпидемией. Осенью 2020 года в связи со второй волной коронавируса Минфин выплачивал дополнительную финансовую помощь в таком же объеме. В феврале 2021 года Палата депутатов утвердила новый размер бонуса — он был увеличен до 1000 крон в день.

Источник: novinky.cz

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