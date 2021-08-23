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Тендер на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы» будет объявлен в конце года

Тендер на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы» будет объявлен в конце года

420on.cz 366
Тендер на строительство нового атомного блока АЭС «Дукованы» может быть объявлен в ноябре или декабре этого года, сообщил министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек.
Тендер на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы» будет объявлен в конце года

Конкретные сроки будут зависеть от того, насколько Чехия быстро получит анкеты безопасности с ответами трех компаний, которые примут участие в тендере.

Чехия предложила поучаствовать в тендере компаниям EdF из Франции, Westinghouse из США и KHNP из Южной Кореи. По словам Гавличека, не у всех возникают проблемы с заполнением анкеты безопасности. Российские и китайские компании летом были исключены из перечня участников тендера и не смогут побороться за право строительства нового энергоблока.

«Мы не можем объявить тендер до завершения оценки безопасности. Была достигнута договоренность, что мы не будем проводить тендер до принятия соответствующего закона», — сказал Гавличек, добавив, что закон будет утвержден в сентябре. По словам Гавличека, общее время для оценки предложения после подписания контракта составляет от 28 до 29 месяцев и делится на квалификационную часть, то есть оценку безопасности, и сам тендер.

Начальная цена строительства нового блока составляет от 140 до 160 миллиардов крон в зависимости от обменного курса.

По словам сенатора Лукаша Вагенкнехта, общая стоимость нового блока достигнет 400 миллиардов крон, а из-за задержки строительства аналогичных объектов в Европе ожидаемый срок завершения строительства — 2036 год — может быть не соблюден. 

Источник: ceskenoviny.cz

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аэс Дукованы Чехия Россия строительство
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