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Налоговая инспекция в Чехии несколько лет начисляла налог старому и новому владельцу квартиры одновременно

Налоговая инспекция в Чехии несколько лет начисляла налог старому и новому владельцу квартиры одновременно

420on.cz 42
В течение многих лет налоговая инспекция в Южной Моравии начисляла налог за недвижимость предыдущему и новому владельцу квартиры одновременно. Из-за долга в отношении мужчины, который продал свою квартиру и не сообщил об изменении в налоговую, было возбуждено дело об исполнительном производстве.
Налоговая инспекция в Чехии несколько лет начисляла налог старому и новому владельцу квартиры одновременно

Владелец недвижимости всегда должен предоставлять информацию о продаже дома или квартиры в соответствующую налоговую инспекцию. В противном случае существует риск, что налоговики будет продолжать требовать уплаты налога на недвижимость каждый год, даже через несколько лет после продажи объекта. Как рассказал омбудсмен Станислав Кржечек, именно в такой ситуации оказался мужчина в Южной Моравии. Он продал свою квартиру и не сообщил об изменении в налоговую инспекцию. Он полагался на то, что новому владельцу квартиры будет достаточно зарегистрироваться в инспекции для уплаты налогов. Однако в течение многих лет налоговый орган взимал налог с обоих мужчин.

Первоначальный владелец квартиры ничего не платил. Но через шесть лет к нему обратились сотрудники налоговой инспекции, заявив, что у него есть долг. «Новый хозяин квартиры всегда платил налог правильно. Тем не менее, налоговая инспекция удержала тот же налог вместе с процентами по отчуждению права выкупа с первоначального владельца», — сказала адвокат потерпевшего Ева Кантожикова. Спор по поводу 3000 крон стал решать омбудсмен.

По закону мужчина должен был сообщить об изменении, потому что данные налогоплательщиков в налоговой инспекции не всегда автоматически обновляются в соответствии с кадастром недвижимости. Своими действиями мужчина создал дополнительные проблемы, но и налоговая инспекция совершила ошибку, сообщив мужчине о долге только спустя шесть лет. Реакция чиновников должна быть более оперативной, полагает омбудсмен. Кроме того, нужно было проверить тот факт, что на один объект недвижимости зарегистрированы два плательщика, и только потом возбуждать дело об исполнительном производстве в отношении первого владельца квартиры в связи с накопившимся долгом.

Источник: novinky.cz

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Темы
налоги покупка недвижимости Чехия адвокат
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