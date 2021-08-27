Чешский курорт Яхимов купили инвесторы из ОАЭ

Согласно данным из публичного реестра компаний, курортом теперь владеет Али Фардан, однако нынешний директор Эдуард Блага будет и далее руководить санаторием.В прошлом году, несмотря на пандемию коронавируса, компания сохранила положительный экономический результат и, согласно финансовой отчетности, получила прибыль в размере 7,4 миллиона крон после уплаты налогов.
В 2019 году курорт Яхимов получил прибыль в размере 57,8 миллиона крон. Оборот компании в прошлом году достиг 453,6 миллиона крон, годом ранее — 637,3 миллиона крон.
«Мы ожидаем развития сотрудничества с отечественными страховыми компаниями и продолжим уделять основное внимание внутреннему рынку и четко продуманной стратегии продаж на немецком рынке», — говорится в годовом отчете. В связи с ожидаемым снижением продаж компания отложит финансовые вложения.
Акционерное общество Léčebné lázně Jáchymov существует с 1992 года и продолжает многовековую историю курорта в Яхимове. Для лечения здесь используется уникальная местная радоновая вода.
Источник: novinky.cz