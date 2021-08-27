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Чешский курорт Яхимов купили инвесторы из ОАЭ

Чешский курорт Яхимов купили инвесторы из ОАЭ

420on.cz 408
Новым владельцем курорта Léčebné lázně Jáchymov стал инвестор из Объединенных Арабских Эмиратов. До сих пор курорт принадлежал компании Lázní Luhačovice.
Чешский курорт Яхимов купили инвесторы из ОАЭ

Согласно данным из публичного реестра компаний, курортом теперь владеет Али Фардан, однако нынешний директор Эдуард Блага будет и далее руководить санаторием.В прошлом году, несмотря на пандемию коронавируса, компания сохранила положительный экономический результат и, согласно финансовой отчетности, получила прибыль в размере 7,4 миллиона крон после уплаты налогов.

В 2019 году курорт Яхимов получил прибыль в размере 57,8 миллиона крон. Оборот компании в прошлом году достиг 453,6 миллиона крон, годом ранее — 637,3 миллиона крон.

«Мы ожидаем развития сотрудничества с отечественными страховыми компаниями и продолжим уделять основное внимание внутреннему рынку и четко продуманной стратегии продаж на немецком рынке», — говорится в годовом отчете. В связи с ожидаемым снижением продаж компания отложит финансовые вложения.

Акционерное общество Léčebné lázně Jáchymov существует с 1992 года и продолжает многовековую историю курорта в Яхимове. Для лечения здесь используется уникальная местная радоновая вода. 

Источник: novinky.cz

 
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Темы
Чехия курорт инвестиции отдых
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