Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.51
USD
21.63
RUB
0.3
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
04d 19 °C
Потребительские расходы чехов составляют около 150 тысяч крон в год

Потребительские расходы чехов составляют около 150 тысяч крон в год

420on.cz 367
​В прошлом году потребительские расходы упали на 2,2% из-за пандемии коронавируса. В среднем в 2020 году каждый чех тратил 149 810 крон (в 2019 году — 153 000 крон). Расходы снизились, так как люди меньше посещали культурные мероприятия и больше времени проводили дома.
Потребительские расходы чехов составляют около 150 тысяч крон в год

Расходы на здравоохранение выросли почти на 9%, на алкоголь и табак — на 7%, на продукты питания — на 5%. Напротив, расходы на образование сократились на 20%, на питание и проживание — на 17%, на отдых и культуру — на 12%, следует из данных Чешского статистического управления.

В прошлом году среднестатистический чех потратил 30 985 крон на еду и безалкогольные напитки, тогда как в 2019 году на 1500 крон меньше. У людей также были более высокие расходы на алкоголь и табак, на которые они потратили почти 5000 крон (+338 крон по сравнению с 2019 годом). Самый значительный процентный рост наблюдается в расходах на здравоохранение, которые выросли почти на 400 крон на человека в год. В прошлом году люди потратили на одежду и обувь почти на 9% меньше (6 550 крон в 2020 году и 7 163 кроны в 2019 году).

В прошлом году люди не могли ходить в рестораны большую часть года, можно было только заказывать еду домой. Отели и гостиницы также не могли принимать гостей. В статистике потребительских расходов это отразилось на снижении расходов на питание на 16% и на жилье на 21%. Точно так же обстоят дела с отдыхом и культурой: в прошлом году на одного гражданина приходилось 8736 крон таких расходов, а годом ранее — на 1800 крон больше.

Самыми важными статьями в семейном бюджете в долгосрочной перспективе являются расходы на жилье и энергию (их доля составляет 24,2%). На втором месте продукты питания и безалкогольные напитки, на которые пришлось 20,7% расходов. Затраты на транспорт заняли третье место, а на четвертом — отдых и культура.

Источник: ceskenoviny.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • YouTube – новый выпуск главных итогов недели
  • YouTube – избавляемся от русского акцента в чешском
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
продукты цены Чехия статистика коронавирус культура
Читайте
по теме 
Производитель вафель поддержал вакцинацию, теперь его товар не хотят покупать «антиваксеры»
19.08.2021 08:46 Коронавирус
Производитель вафель поддержал вакцинацию, теперь его товар не хотят покупать «антиваксеры»
532
Более 300 тысяч упаковок польского мороженого изъяты из продажи в Чехии
11.08.2021 17:01 Общество
Более 300 тысяч упаковок польского мороженого изъяты из продажи в Чехии
5645
В июле инфляция в Чехии выросла до 3,4%
10.08.2021 14:40 Экономика
В июле инфляция в Чехии выросла до 3,4%
1893
Обеды в ресторанах Чехии подорожали
27.07.2021 16:30 Экономика
Обеды в ресторанах Чехии подорожали
3175
Последние новости:
27
августа
Чешский курорт Яхимов купили инвесторы из ОАЭ
27.08.2021 18:52 Экономика
Чешский курорт Яхимов купили инвесторы из ОАЭ
2625
Хулигана, который бросал в Бабиша яйца, могут оштрафовать на 20 тысяч крон
27.08.2021 15:37 Общество
Хулигана, который бросал в Бабиша яйца, могут оштрафовать на 20 тысяч крон
839
Три человека погибли после крушения спортивного самолета в Словакии
27.08.2021 12:44 Общество
Три человека погибли после крушения спортивного самолета в Словакии
878
В Праге гигиенисты оштрафовали туристов-нарушителей на 1,7 миллиона крон
27.08.2021 10:39 Общество
В Праге гигиенисты оштрафовали туристов-нарушителей на 1,7 миллиона крон
3168
Джонни Депп прибыл на кинофестиваль в Карловых Варах
27.08.2021 09:11 Культура
Джонни Депп прибыл на кинофестиваль в Карловых Варах
3227
Россия полностью сняла ограничения на полеты в Чехию
27.08.2021 08:40 Общество
Россия полностью сняла ограничения на полеты в Чехию
3561
26
августа
Чешские туристы cмогут пересекать Словению без теста до 5 сентября
26.08.2021 20:03 Общество
Чешские туристы cмогут пересекать Словению без теста до 5 сентября
1175
Полиция Чехии разыскивает пару, которая танцевала на крыше автодома
26.08.2021 15:27 Общество
Полиция Чехии разыскивает пару, которая танцевала на крыше автодома
2395
Треть женщин в Чехии подвергалась сексуальным домогательствам в общественном транспорте
26.08.2021 13:36 Общество
Треть женщин в Чехии подвергалась сексуальным домогательствам в общественном транспорте
3350
Полиция в Чехии задержала водителя: тест на алкоголь показал 6 промилле
26.08.2021 12:21 Общество
Полиция в Чехии задержала водителя: тест на алкоголь показал 6 промилле
1710


Мобильная версия