Потребительские расходы чехов составляют около 150 тысяч крон в год

​В прошлом году потребительские расходы упали на 2,2% из-за пандемии коронавируса. В среднем в 2020 году каждый чех тратил 149 810 крон (в 2019 году — 153 000 крон). Расходы снизились, так как люди меньше посещали культурные мероприятия и больше времени проводили дома.

Расходы на здравоохранение выросли почти на 9%, на алкоголь и табак — на 7%, на продукты питания — на 5%. Напротив, расходы на образование сократились на 20%, на питание и проживание — на 17%, на отдых и культуру — на 12%, следует из данных Чешского статистического управления.

В прошлом году среднестатистический чех потратил 30 985 крон на еду и безалкогольные напитки, тогда как в 2019 году на 1500 крон меньше. У людей также были более высокие расходы на алкоголь и табак, на которые они потратили почти 5000 крон (+338 крон по сравнению с 2019 годом). Самый значительный процентный рост наблюдается в расходах на здравоохранение, которые выросли почти на 400 крон на человека в год. В прошлом году люди потратили на одежду и обувь почти на 9% меньше (6 550 крон в 2020 году и 7 163 кроны в 2019 году).

В прошлом году люди не могли ходить в рестораны большую часть года, можно было только заказывать еду домой. Отели и гостиницы также не могли принимать гостей. В статистике потребительских расходов это отразилось на снижении расходов на питание на 16% и на жилье на 21%. Точно так же обстоят дела с отдыхом и культурой: в прошлом году на одного гражданина приходилось 8736 крон таких расходов, а годом ранее — на 1800 крон больше.

Самыми важными статьями в семейном бюджете в долгосрочной перспективе являются расходы на жилье и энергию (их доля составляет 24,2%). На втором месте продукты питания и безалкогольные напитки, на которые пришлось 20,7% расходов. Затраты на транспорт заняли третье место, а на четвертом — отдых и культура.

Источник: ceskenoviny.cz

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