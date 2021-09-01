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Чехи стали меньше посещать салоны красоты

Чехи стали меньше посещать салоны красоты

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В период пандемии коронавируса чехи стали больше заботиться о себе сами. Многие из них перестали посещать салоны красоты и стали делать стрижки или маникюр дома.
Чехи стали меньше посещать салоны красоты

Владелец парикмахерской в Таборе пожаловался, что клиентов стало значительно меньше. Мужчины стали покупать себе машинку для стрижки волос и делают прически дома самостоятельно. Женщины тоже стали чаще красить себе волосы в домашних условиях. Доход парикмахерской упал, однако арендная плата осталась такой же. Коллега парикмахера из-за отсутствия клиентов устроилась на работу в продуктовый магазин.

По данным Ассоциации парикмахеров Чешской Республики, уменьшение количества клиентов заметно в основном в небольших городах, где некоторые парикмахеры действительно ищут работу в другом месте, например, в магазинах.

Проблем нет у давно зарекомендовавших себя салонов в крупных городах. Хотя некоторые постоянные клиенты перестали ходить в парикмахерские, салоны стали посещать новые клиенты.

Однако отток посетителей ощущают и другие заведения сферы услуг, например, массажисты и косметологи. После первой волны коронавируса около 30% клиентов не вернулись в салон, а после второй и третьей волны их стало еще меньше.

"Люди привыкли заботиться о себе сами. Некоторые клиенты говорят, что им это не нужно, другие признают, что они больше не могут себе это позволить. Например, они потеряли работу, а косметика — это первое, на чем люди начинают экономить", — рассказала косметолог Власта Драгошова. Также могла сказаться большая конкуренция в этой области или небольшое увеличение стоимости процедур, которую косметологу пришлось предпринять из-за затрат на усиление гигиенических мер.

У Петры Штербовой, которая владеет салоном маникюра в городе Млада Болеслав, тоже есть подобный опыт. Многие стали делать маникюр самостоятельно или вызывать мастера домой, говорит она. Некоторых клиентов также отпугивают меры против covid-19 и необходимость проходить тестирование. Из-за отсутствия клиентов женщине пришлось искать подработку в других сферах, чтобы заплатить ипотеку. «Я не знаю, что будет дальше, я жду начала осени», — добавляет Штербова.

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
Чехия коронавирус бизнес
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