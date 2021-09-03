Банки в Чехии повышают ставки по ипотечным кредитам

Повышение тарифов связано не только с изменением ключевой ставки Чешского национального банка (ЧНБ), но и удорожанием ресурсов. Два крупных игрока на ипотечном рынке в Чехии — Česká spořitelna и ČSOB Group — в сентябре повышают процентную ставку по ипотечным кредитам на 0,2 процентных пункта.

«Эпоха низких процентных ставок по ипотеке подходит к концу, и в ближайшие месяцы мы ожидаем, что процентная ставка по жилищным кредитам и цены на недвижимость будут постепенно расти», — сказал Филип Белант из банка Česká spořitelna (ČS).

Те, кто интересуется ипотекой в Česká spořitelna, должны подсчитать, что ставка для самых популярных фиксаций на пять и восемь лет для ипотеки до 80% от стоимости заложенной собственности будет начинаться с 2,74% в год. Банк обеспечивает самую короткую — годовую — фиксацию от 3,34% в год, самую долгую (20 лет) — от 3,44% в год.

Группа ČSOB, в которую входит Hypoteční banka, также собирается повысить ставки на 0,2 процентных пункта. Так называемая 80% -ная ипотека с пятилетней и семилетней фиксацией будет предоставляться по ставке 2,79%, годовая и трехлетняя фиксация — 2,69% в год, а десятилетняя фиксация — 3,09% годовых.

После того, как в прошлом году ЧНБ смягчил правила ипотечного кредитования, банки также предоставляют ипотечные кредиты, по которым они требуют от клиентов только 10% собственных средств. Для этих так называемых 90% -ных ипотечных кредитов необходимо подготовиться к ставкам, превышающим 3%. Например, ČSOB Group предлагает по таким договорам ставку 3,29% в год за фиксацию на пять и семь лет.

Объявление о повышении цен на ипотеку для двух крупнейших игроков ипотечного рынка, скорее всего, приведет к повышению ставок со стороны других чешских банков в будущем.

В июле банки в Чехии выдали ипотечных кредитов на общую сумму 35 миллиардов крон.

Источник: novinky.cz