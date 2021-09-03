Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.37
USD
21.37
RUB
0.29
UAH
0.79
Энциклопедия Карта Погода
03d 22 °C
Банки в Чехии повышают ставки по ипотечным кредитам

Банки в Чехии повышают ставки по ипотечным кредитам

420on.cz 98
Повышение тарифов связано не только с изменением ключевой ставки Чешского национального банка (ЧНБ), но и удорожанием ресурсов. Два крупных игрока на ипотечном рынке в Чехии — Česká spořitelna и ČSOB Group — в сентябре повышают процентную ставку по ипотечным кредитам на 0,2 процентных пункта.
Банки в Чехии повышают ставки по ипотечным кредитам

«Эпоха низких процентных ставок по ипотеке подходит к концу, и в ближайшие месяцы мы ожидаем, что процентная ставка по жилищным кредитам и цены на недвижимость будут постепенно расти», — сказал  Филип Белант из банка Česká spořitelna (ČS).

Те, кто интересуется ипотекой в Česká spořitelna, должны подсчитать, что ставка для самых популярных фиксаций на пять и восемь лет для ипотеки до 80% от стоимости заложенной собственности будет начинаться с 2,74% в год. Банк обеспечивает самую короткую — годовую — фиксацию от 3,34% в год, самую долгую (20 лет) — от 3,44% в год.

Группа ČSOB, в которую входит Hypoteční banka, также собирается повысить ставки на 0,2 процентных пункта. Так называемая 80% -ная ипотека с пятилетней и семилетней фиксацией будет предоставляться по ставке 2,79%, годовая и трехлетняя фиксация — 2,69% в год, а десятилетняя фиксация — 3,09% годовых.

После того, как в прошлом году ЧНБ смягчил правила ипотечного кредитования, банки также предоставляют ипотечные кредиты, по которым они требуют от клиентов только 10% собственных средств. Для этих так называемых 90% -ных ипотечных кредитов необходимо подготовиться к ставкам, превышающим 3%. Например, ČSOB Group предлагает по таким договорам ставку 3,29% в год за фиксацию на пять и семь лет.

Объявление о повышении цен на ипотеку для двух крупнейших игроков ипотечного рынка, скорее всего, приведет к повышению ставок со стороны других чешских банков в будущем.

В июле банки в Чехии выдали ипотечных кредитов на общую сумму 35 миллиардов крон.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • YouTube – новый выпуск главных итогов недели
  • YouTube – избавляемся от русского акцента в чешском
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
ипотеки кредитование банки Чехия
Читайте
по теме 
Средняя ставка по ипотеке в Чехии в июле выросла до 2,23%
18.08.2021 08:13 Экономика
Средняя ставка по ипотеке в Чехии в июле выросла до 2,23%
1807
Национальный банк Чехии повысил ключевую ставку до 0,75%
06.08.2021 09:11 Экономика
Национальный банк Чехии повысил ключевую ставку до 0,75%
3339
Интерес к ипотеке в Чехии растет, несмотря на повышение ставок
21.07.2021 09:36 Экономика
Интерес к ипотеке в Чехии растет, несмотря на повышение ставок
3078
Как изменился рынок жилья в Чехии за 20 лет
10.06.2021 08:02 Рынок недвижимости
Как изменился рынок жилья в Чехии за 20 лет
8049
Последние новости:
03
сентября
Женщина в Чехии решила за 1200 крон продать мебель клиенту из-за границы и потеряла 250 тысяч крон
03.09.2021 12:58 Общество
Женщина в Чехии решила за 1200 крон продать мебель клиенту из-за границы и потеряла 250 тысяч крон
308
Средняя зарплата в Чехии во втором квартале выросла на 11% — до 38 275 крон
03.09.2021 09:33 Экономика
Средняя зарплата в Чехии во втором квартале выросла на 11% — до 38 275 крон
552
С балкона в Праге падала штукатурка, на место приехали пожарные
03.09.2021 09:18 Общество
С балкона в Праге падала штукатурка, на место приехали пожарные
414
02
сентября
В Ботаническом саду откроется выставка бонсай
02.09.2021 20:49 Общество
В Ботаническом саду откроется выставка бонсай
693
В выходные в Чехии будет 25 градусов тепла
02.09.2021 16:35 Общество
В выходные в Чехии будет 25 градусов тепла
773
Заместителя директора детского дома в Чехии подозревают в изнасиловании ребенка
02.09.2021 13:15 Общество
Заместителя директора детского дома в Чехии подозревают в изнасиловании ребенка
1491
Минздрав Чехии: медицинские маски будут отменены при вакцинации 75% взрослого населения
02.09.2021 11:07 Общество
Минздрав Чехии: медицинские маски будут отменены при вакцинации 75% взрослого населения
1585
Результаты тестирования: школам covid не грозит
02.09.2021 09:14 Общество
Результаты тестирования: школам covid не грозит
1008
01
сентября
В 2023 г. станцию метро Jiřího z Poděbrad закроют на 10 месяцев
01.09.2021 17:18 Экономика
В 2023 г. станцию метро Jiřího z Poděbrad закроют на 10 месяцев
1019
Чехи стали меньше посещать салоны красоты
01.09.2021 17:01 Экономика
Чехи стали меньше посещать салоны красоты
1165


Мобильная версия