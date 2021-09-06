Уровень безработицы в Чехии в августе снизился до 3,6%

Уровень безработицы в Чешской Республике в августе составил 3,6% (в июле этот показатель был 3,7%). Число ищущих работу сократилось на 4 289 — до 267 889 человек по сравнению с июлем. По сравнению с августом прошлого года безработных стало на 11 200 меньше. Напротив, количество предлагаемых вакансий увеличилось.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные сегодня Управлением труда Чешской Республики.

В августе через бюро по трудоустройству работодатели предложили 363 114 вакансий. Это почти на 5 000 больше, чем в июле. По сравнению с августом прошлого года количество вакансий увеличилось почти на 22,3 тысячи. На одну вакансию приходится менее одного кандидата.

«Ожидаемого увеличения числа безработных не произошло, наоборот, работодатели начали нанимать новых сотрудников», — сказал Виктор Наймон, генеральный директор Бюро труда Чешской Республики. Он напомнил, что в сентябре на рынок труда приходит больше выпускников, и сезонная работа постепенно подходит к концу.

В ближайшие месяцы безработица может стагнировать или немного вырасти, полагает он. Ситуация на рынке труда будет зависеть от текущей ситуации с пандемией.

Источник: ceskenoviny.cz

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