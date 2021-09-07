Грабитель с ножом напал на сотрудницу автозаправки в Праге

​Неизвестный грабитель с ножом в руке угрожал сотруднице автозаправочной станции, расположенной ​​в Праге на улице Младоболеславска. Мужчина в маске забрал из кассы несколько десятков тысяч крон и скрылся в неизвестном месте. Нападение было зафиксировано камерой видеонаблюдения.

Подозрительный мужчина пришел на автозаправочную станцию ​​в субботу вскоре после 21:00. «С ножом в руке он потребовал у продавщицы наличные, а затем забрали из кассы деньги. Нападение длилось несколько секунд, в результате инцидента никто не пострадал», — сообщила во вторник пресс-секретарь полиции Виолета Сиржишёва.

Нападение было зафиксировано камерой видеонаблюдения, кадры были опубликованы полицией, чтобы быстрее найти подозреваемого.

По показаниям подвергшейся нападению женщины, это был молодой мужчина ростом около 175 см спортивного телосложения. Он был одет в темную куртку и желтую толстовку с капюшоном. Его лицо было наполовину закрыто шарфом. По-чешски он говорил без акцента.

«Если вы узнаете подозреваемого на видеозаписи, например, по одежде, в которой он был во время инцидента, или если вы знаете, где он может находиться, позвоните по телефону 158», — сказала пресс-секретарь.

Криминалисты расследуют дело как ограбление, за которое преступнику грозит до десяти лет лишения свободы.

Источник: novinky.cz